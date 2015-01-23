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Культура

23 января 2015, 18:50

В Музее Москвы 8 февраля пройдет крупнейший городской блошиный рынок

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Фото: m24.ru/Юлия Накошная

8 февраля в Музее Москвы пройдет очередной Городской блошиный рынок - уже четвертый по счету. Гостям маркета предложат приобрести винтажные украшения, книги, посуду. На нем ожидается рекордное для таких мероприятий количество продавцов.

Как сообщили корреспонденту M24.ru, на ярмарке, организованной Музеем Москвы и проектом "Дом-музей", зазвучит музыка 1930-1970-х годов. Также здесь откроются ретро-фотоателье и мини-выставка рекламного французского плаката.

На одной из крупнейших московских ретро-ярмарок удастся не только посмотреть и приобрести старинные вещи, но и получить консультации реставраторов и экспертов по работе с антиквариатом. Так, советами по уходу за старинными украшениями поделится реставратор винтажной бижутерии Рустем Шарипов.

Кроме того, с 13.00 до 14.00 с лекциями выступят реставратор антикварной мебели Елена Жилина и реставраторы Всероссийского художественного научно-реставрационного центра (ВХНРЦ) имени Игоря Грабаря. Они расскажут о восстановлении керамики, стекла, фарфора.

Новогодний блошиный рынок прошел в Музее Москвы

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С 15.00 до 16.00 лекции на блошинке будут читать краеведы. Так, Олег Василик, автор проекта виртуальных экскурсий "ПрогулоШная" при Тургеневской библиотеке, поговорит о барахолках старой Москвы. А журналист и коллекционер Антон Размахнин познакомит слушателей с историей фотодела в XX веке.

Ждет посетителей Музея Москвы 8 февраля также выставка-импровизация от галереи классической фотографии "Три сестры". Это история одной семьи, рассказанная в фотографиях и предметах.

Кроме того, на блошином рынка зазвучит джаз и рок-н-ролл в исполнении московских музыкантов. Еще здесь устроят урок свинга.

Блошиный рынок будет работать с 12.00 до 19.00.

Отметим, что впервые Городской блошиный рынок прошел в августе прошлого года. Перед Новым годом состоялась специальная праздничная ярмарка. На нем продавали винтажные наряды, украшения, старые книги, игрушки, утварь для дома, самовары и подсвечники и, разумеется, старинные елочные игрушки.

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