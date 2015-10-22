В музее Урании москвичей познакомят с планетариями мира

Планетарий в Валенсии. Фото предоставлено организаторами

В музее Урании открылась выставка "Планетарии мира", на которой посетители увидят фотографии планетариев со всего света.

"Опыт строительства планетариев насчитывает более 90 лет. Это один из самых молодых видов общественных зрелищных зданий. В Европе пионером в этой области стала Германия, чуть позже к ней присоединились Италия, Бельгия, Франция, СССР", – отметила научный директор Московского Планетария Фаина Рублева.

Кроме того, на выставке гости смогут получить исторические справки о том или ином планетарии.

Выставка располагается на первой уровне музея Урании, вход – по билету в Большой Звездный зал.