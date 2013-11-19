Старорусские ступки и грабли выставили в Музее имени Щусева

"Афиша": О древних ремеслах расскажет "Российский протодизайн"

Грабли и лопаты, бочонки и короба, колотушки и ступки, которыми пользовались в XIX веке обитатели русских деревень, можно увидеть на выставке "Российский протодизайн", которая проходит в Музее архитектуры имени Щусева. Объекты для быта и работы созданы просто и немного грубо, но зато удобно и грамотно.

"Вот, например, деревянная ступка. Это просто ствол дерева – березы, – из которого вынуто все нутро, чтобы вместо него можно было засыпать продукты. Сверху колотили колотушкой. Но посмотрите, как все удобно сделано – даже ручка есть", - рассказал телеканалу "Москва 24" куратор выставки Александр Ермолаев.

Среди экспонатов "Российского протодизайна" можно увидеть разные чудеса старорусской техники - к примеру, бочонки и короба, созданные без единого гвоздя. Представлены в экспозиции и работы современных авторов, стилизованные под архаику.

Выставка открыта до 15 декабря. Посетить ее можно со вторника по воскресенье.