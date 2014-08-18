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Культура

18 августа 2014, 16:03

Картины художника Евгения Чубарова покажут в Москве

выставки художники картины скульпторы Музейно-выставочный комплекс ГЦСИ

"Афиша": В Москве открылась выставка работ художника Евгения Чубарова

В рамках Фестиваля коллекций современного искусства в ГЦСИ открылась выставка художника и скульптора Евгения Чубарова, приуроченная к 80-летию со дня рождения мастера.

"Искусство Евгения Чубарова принадлежит одновременно радикальной и архаической культурам, где экспрессионизм становится ведущей стратегией. Оно обращено к "реликтовой памяти" – той форме исторического сознания, где человек был неотделим от природы, а искусство существовало в форме ритуала", - отметили в ГЦСИ.

Чубаров больше известен за границей, нежели на родине. Однако и в Москве есть объекты созданные мастером. В парке искусств МУЗЕОН москвичи могли видеть его памятник жертвам сталинских репрессий, сообщает телеканал "Москва 24".

Художник творил в сложных бытовых условиях. В 1960-х жил в подвале в Мытищах. При этом работал много и часто, выбирая нетипичные для советского искусства стили и темы. Примером тому может служить цикл работ "События на кладбище".

"Это фигуративное искусство, очень похожее на эпосы, на искусство стран Латинской Америки, Колумбии", - рассказал куратор выставки Виталий Пацюков.

Основу многих картин художника составили детские воспоминания о деревенской жизни. Чубаров обобщал их до канонических сюжетов.

В 1990-е годы Евгений Чубаров переехал в Берлин, где начал заниматься абстракцией. Его абстрактные рисунки отличает точно продуманная компоновка и сочетание мелких деталей и орнаментов. Чтобы делать такие картины, художник придумал оборудование, позволяющее смотреть на полотно с расстояния пяти метров.

Выставка работает до 31 августа. Вход бесплатный.

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