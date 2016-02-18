Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В галерее "Атриум" открылась выставка Музея обороны Москвы "Москва прифронтовая", сообщает пресс-служба Московского метрополитена. Открытие выставки приурочено ко Дню защитника Отечества.

В экспозиции – 29 работ художников, чьи биографии тесно переплелись с событиями Великой Отечественной войны, а также 15 фотографий советского фотографа и фотожурналиста Александра Устинова.

Большая часть работ рассказывает о непростом времени обороны Москвы зимой 1941–1942 годов. Главные герои картин и снимков – забаррикадированные улицы и площади, установленные для защиты города зенитные орудия, отправляющиеся на фронт танки.

Выставка "Москва прифронтовая" продлится в течение двух месяцев.

Галерея "Атриум" находится в здании управления Московского метрополитена на улице Гиляровского, дом 37. Галерея открылась в феврале 2013 года. Предыдущая выставка представляла картины из уникальной коллекции пейзажей народного художника РФ Евгения Ромашко.

В церемонии торжественного открытия выставки приняли участие заместитель начальника метрополитена по коммуникациям Владимир Погонин, председатель Совета ветеранов метрополитена Александр Каверный, первый заместитель Московского городского Совета ветеранов Геогрий Пашков и директор Государственного музея обороны Москвы Владимир Преснов.