Немецкий художник Джонатан Меезе устроит экспрессивную выставку

"Афиша": выставка Джонатана Меезе в Red October

20 февраля галерея Red October на "Красном Октябре" превратится в инсталляцию самого обсуждаемого немецкого экспрессивного художника нового поколения Джонатана Меезе.

Художник знаменит проектами, которые создает для каждого конкретного места. Для своей столичной выставки Erz general red persifal художник будет работать три дня, и на что подтолкнет его безумная энергия, можно будет узнать лишь в день открытия выставки.

Хаос символов и знаков, излишняя яркость образов и перенасыщенность является основой работ Меезе. Они наполнены сложной системой знаков и символов.

"Эти знаки должны стать нейтральными. Они стали слишком зависимыми от людей. Если вы рисуете свастику…это абсолютно естественный знак. Он абсолютно самостоятелен. Но нам всегда нужно значение, пафос. Всегда должны оставаться реликвии. Это отвратительно. Они бесполезны. Они порабощают людей. Все памятники: прочь их. Избавимся от всего", - заявил Меезе.

В каждой своей работе художник пропагандирует культ искусства. А круг его интересов можно вынести из его же творчества: комиксы, фильмы ужасов, средневековые крестовые походы и искусство аутсайдеров – творчество людей, находящихся вне общества.

Впервые работы Меезе были представлены мировой общественности на берлинской биеннале в 1998 году. Критики связали хаотичные инсталляции с дадаизмом и театром абсурда, и дали название новому течению "новые акционисты" или "конфьюжионисты".

Большую инсталляцию можно будет посетить с 21 февраля по 10 апреля. Стоимость билета - 200 рублей.