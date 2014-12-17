Исторический музей в 2015 году: 70-летие Победы, русская усадьба и мебель Гамбса

Фото: ТАСС

Основным выставочным проектом Исторического музея в следующем году станет выставка, посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Среди других проектов следующего года – экспозиции, посвященные истории русской усадьбы, гамбсовской мебели, а также культуре Армении и Китая. Об этом сообщил директор Исторического музея Алексей Левыкин на пресс-конференции, прошедшей в среду, 17 декабря.

"Следующий год – год 70-летия Победы. Главный выставочный проект будет посвящен этому событию. Сейчас ведем активную работу над выставкой, которая займет тысячу квадратных метров", - сообщил Левыкин.

В экспозиции особое место будет уделено памяти о войне в произведениях культуры разных лет.

Еще один проект Исторического музея в следующем году – выставка фотографий русской усадьбы.

"Надеемся, что нам удастся реализовать все свои амбициозные планы. Планируем создать выставку, посвященную русской усадьбе в фотографии. У нас в целом одна из лучших коллекций русской фотографии", - подчеркнул Левыкин.

В экспозицию войдут фотографии разных лет – от 1860 до 1940 годов, что поможет отследить историю развития русской усадьбы.

Левыкин также отметил, что ежегодно музей старается представить публике хотя бы одну коллекцию из своих хранилищ. В следующем году они планируют организовать выставку декоративной мебели Генриха Гамбса. Это прусский мебельный мастер, работавший в Санкт-Петербурге и основавший популярную марку мебели. Мебель Гамбса нередко встречается в произведениях русских писателей. Например, в романе "Отцы и дети" Ивана Тургенева Павел Кирсанов сидит в гамбсовском кресле, а знаменитые стулья из романа "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова вышли из мастерской братьев Гамбс.

Среди международных проектов музея – выставки, посвященные Армении и Китаю.

"Сейчас ведется работа по двум международным проектам. Например, работа с нашими армянскими коллегами по созданию и проведению выставки, посвященной истории и культуре Армении. В этой выставке коллеги из Армении предлагают использовать экспонаты из коллекции Музея истории Армении", - сказал Левыкин.

Он отметил, что на данный момент разрабатывается концепция будущей выставки.

Параллельно музей ведет переговоры с китайскими коллегами из музея из провинции Шаньси. В конце 2015 года в Москве планируется открыть выставку памятников археологии, искусства и культуры из коллекции этого музея.

В ходе пресс-конференции Левыкин также подвел итоги работы музея за 2014 год. От отметил, что за прошедший год музей приобрел несколько сотен экспонатов, в том числе новгородскую Икону Рождества Христова XV века, коллекцию орденов Александра Невского, жалованную грамоту царя Федора Алексеевича, предметы, подаренные Президенту СССР М. С. Горбачеву.

Левыкин отметил, что музей проводит большой объем реставрационных работ. За 2014 год было отреставрировано 1267 музейных предметов.