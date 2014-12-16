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Культура

16 декабря 2014, 11:53

На биеннале "Мода и стиль в фотографии 2015" представят ретроспективу ЛаШапеля

выставки биеннале фотографии Дэвид ЛаШапель

Дэвид ЛаШапель. Фото: предоставлено организаторами

5 февраля в столице стартует биеннале "Мода и стиль в фотографии 2015". Выставки пройдут в МАММ, ЦВЗ "Манеж", Московском музее современного искусства и других галереях.

Одной из первых откроется ретроспективная выставка Дэвида ЛаШапеля, где представят его работы с начала 1980-х годов. Среди фотографий - портреты Лайзы Миннелли, Энди Уорхолла, Дэвида Боуи, Элтона Джона, Умы Турман, Наоми Кэмпбелл, Бьорк и Леди Гага. Также будут представлены натюрморты и индустриальные фотографии.

26 февраля в Мультимедиа Арт Музее стартует выставка "Сюрреалистический иллюзионизм", где представят около 300 фотографий. Как сообщается в пресс-релизе, на них можно будет увидеть различные сюрреалистические фантазии, загадочные видения, инсценировки и ироничные зарисовки.

Дэвид ЛаШапель - фотограф, режиссер рекламных роликов, выделяющийся ироничным стилем "сюрреалистического гламура". Занимался съемкой популярных видеоклипов для таких звезд как Бритни Спирс, Аврил Лавин, Элтон Джон, Кристина Агилера, Дженнифер Лопес.


Биеннале продлится до 7 июня.

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