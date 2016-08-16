В Дарвиновском музее можно окунуться в "Дикий подводный мир"

Выставка фотографий из глубин морей и океанов продлится до 25 сентября



Фото: darwinmuseum.ru

До 25 сентября продлится Фестиваль подводной фотографии "Дикий подводный мир", который проводит Дарвиновский музей совместно с Московским открытым фотоклубом. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Фестиваль "Дикий подводный мир" проходит уже во второй раз. В минувшем году выставку фоторабот можно было увидеть в Москве, Угличе и Обнинске, экспозицию посетили десятки тысяч зрителей. В 2016 – 2017 годах география фестиваля расширится: помимо вышеперечисленных городов выставки пройдут в Кисловодске, Грозном, Набережных Челнах, Саранске и Минске.

Цель фестиваля, передает пресс-служба музея, – познакомить зрителей с удивительной красотой подводного мира и его обитателями. Шестьдесят подводных фотографов России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Швеции, Германии, Индонезии и Таиланда предоставили 100 новых работ, сделанных в разных морях, океанах и озерах нашей планеты. Среди участников фестиваля – победители и лауреаты престижных международных конкурсов подводной фотографии.