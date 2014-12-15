Выставка молодых театральных художников открылась в Боярских палатах СТД

"Афиша": В Москве открылась выставка молодых театральных художников

В Боярских палатах Союза театральных деятелей открылась десятая выставка молодых театральных и кинохудожников "КЛИН 10", сообщает телеканал "Москва 24".

В экспозиции представлены макеты, эскизы декорации, фотографии и инсталляции.

В этом году в выставке участвуют около 60-ти студентов, среди которых есть ученики Дмитрия Крымова, Станислава Бенедиктова, Виктора Архипова и других художников.

Юбилейную выставку посвятили теме трансформации. Каждый художник представил свое видение. Так, Геннадий Скоморохов предлагает зрителям смотреть на сценическое действие под неожиданным углом. Согласно задумке мастера, зрители наблюдают за спектаклем прямо на сцене. Сначала действие разворачивается перед ними, потом за ними и вокруг них.

Художник Анна Кострикова также экспериментирует с пространством. Зрителей она предлагает посадить на сцене, а в зале разместить гигантских голубей.

В рамках выставки организуют спектакли, концерты, перформансы, читки произведений и мастер-классы. Например, 15 декабря покажут спектакль "Тучкины штучки" на стихи Маяковского. А 19 декабря покажут перформанс о трансформации человека в цветок.

Выставка работает до 21 декабря. Вход свободный. С 14.00 до 20.00.