Москвичам покажут дачную жизнь в фотографиях

Фото: Фонд "Московское время"

Историю дачной жизни в фотографиях конца XIX – начала XX века презентуют 17 июля Музей Москвы и Фонд "Московское время". Местом проведения выставки станет Музей русской усадебной культуры Влахернское-Кузьминки, сообщает департамент культуры Москвы.

Фото: Фонд "Московское время"

Дачники столетней давности – это уже не владельцы дворянских загородных гнезд, а скромные обитатели менее роскошных особняков. Но с предшественниками-аристократами их объединяет стремление на время сбежать от суеты и почувствовать себя владельцами усадьбы. Это стремление и передают представленные на выставке фотографии из дворянских и помещичьих семейных альбомов. Среди снимков есть не только любительские, но и постановочные: отдыхающие начала прошлого столетия не ленились приглашать фотографа, чтобы запечатлеть свой летний отдых. Экспозицию дополняют предметы дачного быта из коллекции музея.

Выставка призывает шире взглянуть на социальное явление, которым стала дачная жизнь в отечественной культуре сто лет назад. Дачный бум рубежа веков отражен в газетных статьях, изобретавших для него разные названия – "Дачемания", "Великое дачное переселение". К 1917 году под Москвой насчитывалось около 20 тысяч дач. Образ старой дачи с домашними спектаклями, обедами и чаепитиями на веранде вокруг самовара, походами в лес, катанием на лодках, встречается мемуарах современников и в литературе. Достаточно вспомнить рассказы Чехова и Бунина, действие которых проходило на загородных дачах, или стихи Цветаевой, посвященные детским воспоминаниям о безмятежных летних днях на природе.

Фото: Фонд "Московское время"

Выставка "Дачная жизнь в фотографиях конца ХIХ – начала ХХ века" будет работать до 30 апреля 2015 года, так что посетить ее успеют все москвичи – даже те, кто все летние месяцы планирует провести на своем дачном участке.

Музей русской усадебной культуры Влахернское-Кузьминки расположен по адресу: улица Старые Кузьминки, дом 13.