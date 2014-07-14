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Культура

14 июля 2014, 19:07

Москвичам покажут дачную жизнь в фотографиях

выставки культура фотографии дачи Музей Москвы семейная и молодёжная политика

Фото: Фонд "Московское время"

Историю дачной жизни в фотографиях конца XIX – начала XX века презентуют 17 июля Музей Москвы и Фонд "Московское время". Местом проведения выставки станет Музей русской усадебной культуры Влахернское-Кузьминки, сообщает департамент культуры Москвы.

Фото: Фонд "Московское время"

Дачники столетней давности – это уже не владельцы дворянских загородных гнезд, а скромные обитатели менее роскошных особняков. Но с предшественниками-аристократами их объединяет стремление на время сбежать от суеты и почувствовать себя владельцами усадьбы. Это стремление и передают представленные на выставке фотографии из дворянских и помещичьих семейных альбомов. Среди снимков есть не только любительские, но и постановочные: отдыхающие начала прошлого столетия не ленились приглашать фотографа, чтобы запечатлеть свой летний отдых. Экспозицию дополняют предметы дачного быта из коллекции музея.

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Выставка призывает шире взглянуть на социальное явление, которым стала дачная жизнь в отечественной культуре сто лет назад. Дачный бум рубежа веков отражен в газетных статьях, изобретавших для него разные названия – "Дачемания", "Великое дачное переселение". К 1917 году под Москвой насчитывалось около 20 тысяч дач. Образ старой дачи с домашними спектаклями, обедами и чаепитиями на веранде вокруг самовара, походами в лес, катанием на лодках, встречается мемуарах современников и в литературе. Достаточно вспомнить рассказы Чехова и Бунина, действие которых проходило на загородных дачах, или стихи Цветаевой, посвященные детским воспоминаниям о безмятежных летних днях на природе.

Фото: Фонд "Московское время"

Выставка "Дачная жизнь в фотографиях конца ХIХ – начала ХХ века" будет работать до 30 апреля 2015 года, так что посетить ее успеют все москвичи – даже те, кто все летние месяцы планирует провести на своем дачном участке.

Музей русской усадебной культуры Влахернское-Кузьминки расположен по адресу: улица Старые Кузьминки, дом 13.

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