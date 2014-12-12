"Свободные мастерские": как освоить профессии художника и куратора

Фото: "Свободные мастерские"

В Москве работают десятки государственных художественных, музыкальных и хореографических школ. В свободное от основной учебы и работы время дети и взрослые совершенствуют там свои таланты. Сетевое издание M24.ru продолжает новый информационный проект. Мы будем писать о том, как работают самые известные и необычные творческие школы города.

Почему кураторам выставок не обязательно уметь рисовать, где выучиться на художника, когда тебе за 30, рентабельно ли современное искусство, куда трудоустраиваются выпускники школы современного искусства – об этом в нашем материале.

Что: школа современного искусства "Свободные мастерские"

Абитуриенты: лица от 18 лет

Кого готовят: кураторов и художников

Продолжительность обучения: год

Прием заявок: с середины августа

Стоимость обучения: 35 000 рублей для художников и 40 000 рублей для кураторов

Дарья Камышникова. Фото: mmoma.ru

Дарья Камышникова, руководитель школы современного искусства "Свободные мастерские"

Художником стать никогда не поздно

Фото: "Свободные мастерские"

"У нас не совсем обычная художественная школа, она для взрослых. Есть при Московском музее современного искусства детская студия. Но именно наша учебная программа рассчитана на людей с 18 лет. Возрастного предела нет. В основном обучаются люди до 35 лет. Если человеку это интересно, он хочет сменить профессию, то мы готовы его принять".

Как появились "Свободные мастерские"



"Школа образовалась в 1992 году по инициативе группы художников и профессоров МГУ. И с 2000 года мы в качестве образовательного центра входим в состав Московского музея современного искусства. В состав музея мы вошли по его инициативе".

Школа и музей: взаимовыгодное сотрудничество

Фото: "Свободные мастерские"

"Школы при музеях современного искусства не редкость, но в нашей действительно оригинальная программа. Музей молодой, и школа активно с ним взаимодействует. Так, вся молодежная программа музея, включая инициативу по образованию биеннале молодого искусства, исходила совместно от школы и музея.

Ежегодно музей организовывает выставку молодого искусства "Мастерская". Проект стартовал в 2001 году. Есть еще две программы. Одна называется "Дебют" – это небольшие персональные или групповые выставки молодых художников, среди которых много наших выпускников, но также берем работы и тех молодых художников, которые окончили другие учреждения. Вторая программа – "Второй этаж". Эта выставка для тех выпускников школы, которые уже стали самостоятельными фигурами на арт-сцене".

Почему куратору не обязательно уметь рисовать?

Фото: "Свободные мастерские"

"В "Свободных мастерских" сейчас большой конкурс. В этом году было девять человек на место. Дело в том, что таких учреждений, как у нас, не так много. Институций, готовящих молодых специалистов современного искусства, в Москве всего четыре.

В нашей школе две фазы поступления: сначала нужно ответить на анкету и написать мотивационное письмо, а потом пройти собеседование. Естественно, при таком конкурсе проходят самые подготовленные. У нас есть некоторое количество вопросов на засыпку, чтобы понять, насколько человек ориентируется в современном искусстве. Но главный критерий – действующий мозг и представление о том, что произошло с искусством начиная с периода расцвета авангарда ХХ века.

Умение рисовать для нас не является важной составляющей. Человек может разбираться в искусстве и вообще не уметь рисовать. Есть масса видов творчества, которое не подразумевает академического художественного образования, например текст и перформанс. Поэтому человек, который мастерский владеет карандашом и кисточкой, но не имеет представления о современном искусстве, может не поступить в "Современные мастерские".

Прием заявок начинается с середины августа. Собеседование – с середины сентября. Обучение длится год – с октября по май".

Стоимость занятий

Фото: "Свободные мастерские"

"Расписание занятий у нас плавающее: минимум – три раза в неделю, максимум – шесть.

У нас две группы, в одной учат кураторов, в другой – художников. У групп разные программы. Например, художникам преподаем основы арт-проекта, видео. У кураторов есть такие предметы, как история кураторства, практика, основы экспозиции. Но есть предметы, которые читаются на весь поток. К ним относятся западная и отечественная история современного искусства ХХ – ХХI веков, философия искусства.

Обучение платное. В этом учебном году художники платят 35 тысяч в год, кураторы – 40 тысяч (поскольку их почти вдвое меньше, чем художников – 16 человек). Сейчас многие образовательные учреждения подняли стоимость обучения, в "Современных мастерских" осталась прошлогодняя стоимость".

Педагоги, которым нужно сказать "Спасибо"

Фото: "Свободные мастерские"

"До этого учебного года у нас преподавала один из крупнейших специалистов МГУ Вера Дажина. К сожалению, в октябре она ушла из жизни. По сути, Дажина – основатель "Свободных мастерских". В МГУ она была первым специалистом, организовавшим лабораторию по изучению современного искусства.

Из известных художников у нас преподают Юрий Шабельников, Владислав Ефимов, Антонина Баевер. Каждый год определенную дисциплину у нас читает молодой известный художник. Сейчас это Баевер.

Художник Андрей Великанов читает курс у нас и в "Гараже". Преподает в "Свободных мастерских" Антонио Джеуза – один из лучших специалистов по российскому видеоарту. Также видеоарт читает Марина Фоменко – достаточно известный видеохудожник, организатор кураторского видеофестиваля".

Трудоустройство выпускников

Фото: "Свободные мастерские"

"По окончании обучения мы выдаем свидетельство собственного образца. Но в сфере современного искусства такая ситуация, что серьезный документ, подтверждающий образование, необязателен.

Что касается трудоустройства, то художники, даже самые известные, не работают исключительно по профессии. Потому что зарабатывать на современном искусстве сложно. Во всем мире единицы могут этим кормиться.

К кураторам сейчас появился интерес. Насколько я знаю, наши выпускники первых двух лет работают в Государственном музее современного искусства. Пока не на кураторских должностях, но все же. Получившие образование в "Свободных мастерских" также работают в Центре современного искусства "Гараж", в различных галереях. Поэтому можно сказать, что кураторское образование помогает в трудоустройстве".

О проблемах

Фото: "Свободные мастерские"

"Проблемы есть, но они касаются скорее всей системы образования, а не только образования в сфере искусства. Основная сложность – финансирование. До позапрошлого года мы были бесплатной школой, но по решению департамента культуры стали платным учреждением. Это повлияло на поток абитуриентов как положительно, так и отрицательно. С одной стороны, в "Свободные мастерские" теперь приходят более осознанно, то есть поступающим действительно нужно это образование.

Оборотная сторона медали – мы потеряли достаточно большую аудиторию абитуриентов. Кроме того, пока школа являлась бесплатной, у нас было больше просветительских занятий, направленных на людей с меньшим багажом знаний в сфере искусства. Сейчас же мы сконцентрировали внимание на специализированных предметах, чтобы дать ученикам максимум нужной информации".

В следующем материале читайте о том, как поступить в Московский академический художественный лицей Российской академии художеств.

Алла Панасенко