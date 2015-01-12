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Культура

12 января 2015, 15:50

Древние города Майя покажут на выставке в Artplay

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Фото: организаторы выставки

Древние города Майя в Гватемале и африканские первобытные деревни можно увидеть на фотографиях Ольги Мичи, которые представят в феврале в Центре дизайна и архитектуры Artplay.

Выставка "Мир Мичи. Следуй за мечтой" - это возможность отправиться в уникальное путешествие по затерянным уголкам земного шара, не покидая Москву. Посетители увидят мир глазами храброй Мичи. Преодолевая страх воды она погружалась на дно реки с шестиметровыми нильскими крокодилами, а еще разыскивала колдунов вуду в Того.

"Эта выставка - итог семи лет путешествий. Мы постарались подобрать такие фотографии, которые будут интересны не только взрослым, но и детям, чтобы они могли узнать о далеких странах на другом конце Земли и своих сверстниках, которые живут там, не зная о существовании айпадов и телевизоров", - отметила Ольга Мичи.

Фото: организаторы выставки

На выставке представят более 250 фотографий. На открытие выставки приедут представители племени масаи.

"Масаи - полукочевой африканский народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании. В первые три дня работы выставки масаи будут исполнять национальные танцы и демонстрировать искусство горлового пения", - сообщили организаторы проекта.

Добавим, что в рамках выставки посетители увидят необычные ритуалы африканских племен.

Выставка будет работать с 6 февраля по 1 марта. Время посещения – с 11.00 до 21.00.

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