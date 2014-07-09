Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

09 июля 2014, 18:06

Арт-резиденции появятся в двух выставочных залах столицы

выставки художники арт-резиденции

Фото: ИТАР-ТАСС

В двух выставочных залах столицы - "Варшавка" и "Феникс" - появятся арт-резиденции, где художники смогут работать и жить, сообщает в среду ИТАР-ТАСС со ссылкой на куратора проекта и главного хранителя зала "Варшавка" Нину Оснас.

По ее словам, художников будут приглашать на 3-4 месяца. "Я бы назвала это творческим экспериментом: мы находимся на первых этажах больших жилых домов, и эти помещения очень подходят под создание арт-резиденций. У нас госучреждение, и как быстро мы сможем принять художников, зависит от финансовой поддержки хотя бы для ремонта, оборудования мастерских", - пояснила Оснас.

Отметим, что формат арт-резиденций, возникший еще до Октябрьской революции 1917 года, становится в России все более популярным. Раньше владельцы имений приглашали к себе именитых художников, как, например, Савва Морозов в Абрамцево, куда приезжали Врубель, Васнецов, Поленов и многие другие.

"Хотелось бы, чтобы художники работали для нашего района, например делали скульптуры. Они могли бы остаться в местном ландшафте навсегда или находиться здесь на временном экспонировании - главное, чтобы жители видели красоту и, в идеале, становились ей сопричастны", - подчеркнула куратор проекта.

Отметим, что выставочные залы "Варшавка" и "Феникс" и другие 16 площадок объединились в структуру "Выставочные залы Москвы", кураторами которой назначены: искусствовед Георгий Никич, галерист Лариса Гринберг, куратор и дизайнер выставок Екатерина Бочавар.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать