Арт-резиденции появятся в двух выставочных залах столицы

Фото: ИТАР-ТАСС

В двух выставочных залах столицы - "Варшавка" и "Феникс" - появятся арт-резиденции, где художники смогут работать и жить, сообщает в среду ИТАР-ТАСС со ссылкой на куратора проекта и главного хранителя зала "Варшавка" Нину Оснас.

По ее словам, художников будут приглашать на 3-4 месяца. "Я бы назвала это творческим экспериментом: мы находимся на первых этажах больших жилых домов, и эти помещения очень подходят под создание арт-резиденций. У нас госучреждение, и как быстро мы сможем принять художников, зависит от финансовой поддержки хотя бы для ремонта, оборудования мастерских", - пояснила Оснас.

Отметим, что формат арт-резиденций, возникший еще до Октябрьской революции 1917 года, становится в России все более популярным. Раньше владельцы имений приглашали к себе именитых художников, как, например, Савва Морозов в Абрамцево, куда приезжали Врубель, Васнецов, Поленов и многие другие.

"Хотелось бы, чтобы художники работали для нашего района, например делали скульптуры. Они могли бы остаться в местном ландшафте навсегда или находиться здесь на временном экспонировании - главное, чтобы жители видели красоту и, в идеале, становились ей сопричастны", - подчеркнула куратор проекта.

Отметим, что выставочные залы "Варшавка" и "Феникс" и другие 16 площадок объединились в структуру "Выставочные залы Москвы", кураторами которой назначены: искусствовед Георгий Никич, галерист Лариса Гринберг, куратор и дизайнер выставок Екатерина Бочавар.