Новогодняя выставка-трансформер откроется в Музее Москвы

"Афиша": В Музее Москвы открылась новогодняя выставка-трансформер

С 12 по 14 декабря в Музее Москвы будет работать выставка-трансформер "Моя Москва / Занесенная Снегом". В программе - выставка-инсталляция, мастер-классы, лекторий, игры и ярмарка подарков.

Основная тема мероприятия – украшение города и дома. На выставке можно будет смастерить подарок своими руками. Помогут в этом сотрудники московских художественных школ и творческих объединений, которые проведут мастер-классы и игры.

"Под руководством преподавателей гости и участники выставки будут изобретать новые формы подарков. Например, снимут короткометражный документальный или анимационный фильм", - отметили в Музее Москвы.

На мастер-классах научат делать оригами, открытки и елочные игрушки.

Также всех посетителей выставки ждут интерактивные перформансы.

Стоимость билетов - 200 рублей.