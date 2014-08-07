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Культура

07 августа 2014, 16:48

Фестиваль "Приюти друг@" пройдет в парке имени 50-летия Октября

выставки собаки волонтеры собачьи приюты брошенные животные

Фото: М24

В субботу, 9 августа, в парке имени 50-летия Октября волонтеры приюта для животных Бирюлево организуют выставку собак в рамках фестиваля "Приюти друг@". Все животные здоровы, привиты и приручены.

Собак отдают в добрые руки бесплатно. Организаторы выставки заключат с будущими владельцами питомцев договоры, поэтому с собой необходимо иметь паспорт.

На мероприятии расскажут, как можно помочь приюту животных и как стать волонтером. При желании с собой можно принести подарки для приюта: корм для собак, миски, поводки.

Добавим, что в бирюлевском приюте содержат около 2500 собак.

Начало фестиваля в 12.00. Вход свободный.

Аналогичные выставки собак уже проходили в парке Фили в июне. А в саду "Эрмитаж" в мае раздавали бездомных кошек и собак. Мероприятие организовали представители Keep calm and love dogs.

Сюжет: Бесплатная Москва

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