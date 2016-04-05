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Культура

05 апреля 2016, 17:26

В Музее военной истории расскажут о традициях кремлевского караула

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Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

20 апреля в Музее военной истории Российского военно-исторического общества стартует выставка "Традиции кремлевского караула". Как сообщают организаторы, она продлится до 20 июня.

Москвичи узнают об этапах формирования традиций кремлевского караула с XVI по XX века. Выставка состоит из трех отделов: первый посвящен созданию элитной "Золотой роты", второй расскажет о возрождении парадно-караульного церемониала в 1918 году, а третий познакомит с историей появления Президентского полка. Его 80-летие отмечают 8 апреля.

На выставке будут представлены образцы военной формы, документы из собрания московских архивов, Музея училища Кремлевских курсантов и другое.

Дата: 20 апреля – 20 июня

Место: Музей военной истории Российского военно-исторического общества

Адрес: Лаврушинский пер., д.17, стр. 1

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