В Музее военной истории расскажут о традициях кремлевского караула

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

20 апреля в Музее военной истории Российского военно-исторического общества стартует выставка "Традиции кремлевского караула". Как сообщают организаторы, она продлится до 20 июня.

Москвичи узнают об этапах формирования традиций кремлевского караула с XVI по XX века. Выставка состоит из трех отделов: первый посвящен созданию элитной "Золотой роты", второй расскажет о возрождении парадно-караульного церемониала в 1918 году, а третий познакомит с историей появления Президентского полка. Его 80-летие отмечают 8 апреля.

На выставке будут представлены образцы военной формы, документы из собрания московских архивов, Музея училища Кремлевских курсантов и другое.