В Музее военной истории расскажут о традициях кремлевского караула

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
20 апреля в Музее военной истории Российского военно-исторического общества стартует выставка "Традиции кремлевского караула". Как сообщают организаторы, она продлится до 20 июня.
Москвичи узнают об этапах формирования традиций кремлевского караула с XVI по XX века. Выставка состоит из трех отделов: первый посвящен созданию элитной "Золотой роты", второй расскажет о возрождении парадно-караульного церемониала в 1918 году, а третий познакомит с историей появления Президентского полка. Его 80-летие отмечают 8 апреля.
На выставке будут представлены образцы военной формы, документы из собрания московских архивов, Музея училища Кремлевских курсантов и другое.
Место: Музей военной истории Российского военно-исторического общества
Адрес: Лаврушинский пер., д.17, стр. 1