В Москве раскроют сакральные тайны Крыма

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В Гуманитарном центре "Преодоление" имени Островского 3 августа откроется выставка "Русская литература и Крым". Экспозиция посвящена, как сообщает пресс-служба выставочной площадки, теме сакрального и древнего единства Таврической земли и русской культуры.

На Таврической земле влюблялся юный Александр Пушкин, здесь он посетил Бахчисарай и положил две розы в одну из чаш Бахчисарайского фонтана. Здесь работал над своими произведениями Василий Жуковский. В Крыму провел свои последние годы жизни князь Александр Голицын, а князь Лев Голицын вырастил чудесные виноградники в местечке Новый Свет. Неподалеку от Судака он создал первое русское шампанское и получил за него в Париже первую премию и право писать на этикетках это слово. В Коктебеле творил Максимилиан Волошин. А Антон Павлович Чехов увидел однажды на набережной Ялты даму с собачкой.

В экспозиции будут представлены как живописные полотна художников Сергея и Виктории Афонских, резанные деревянные настенные Образа Святых художника Николая Чибисова так и титанические двухметровые напольные скульптуры Ивана Коржева. Также посетители увидят и галерею портретов деятелей современной культуры: портреты писателя Юрия Полякова, режиссера Станислава Говорухина и многих других актеров, писателей, поэтов и чтецов.