Художники "исполнят" оду бумаге в галерее "Культпроект"

Фото: Галерея "Культпроект"

В рамках серии проектов "Сезон графического искусства" в галерее "Культпроект" художники "исполнят" оду бумаге. Посетителям покажут различные техники создания произведений искусства из бумаги.

Также можно узнать, как работает с бумагой тот или иной художник. Первым проектом станет "Бумага. Форма и состояние" Олега Кудряшова, Виктора Лукина и Валерия Орлова.

Кудряшов рисует в технике сухой иглы, создавая впоследствии из обработанных листов объемные конструкции. При этом во главу угла ставятся графически-визуальные компоненты: линии, штрихи, пятна и цвета. Они являются основным носителем информации, которую мастер пытается донести до зрителя.

Лист с авторским бумажным литьем – основа творчества Валерий Орлов. А Виктор Лукин создает рельефные объемные работы. В качестве графического материала художник использует нож.

"Сухая игла, бумажное литье, прорезание бумаги и везде в финале рельефное объемное изображение стремящиеся к совершенно разным состояниям. И все это хрупкий, священный материал, к которому каждый из авторов нашел свой подход", - отметили в галерее.

Наблюдать за трансформацией бумаги можно с 12 сентября. Вернисаж - 11 сентября в 19.00.