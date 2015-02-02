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Культура

02 февраля 2015, 16:28

Писать пером и играть на гуслях научат в Музее Москвы

выставки Музей Москвы пионеры конверты стихотворения

Фото: mosmuseum.ru

7 февраля в "Музее Москвы" откроется выставка "Коромысло, примус, прялка", посвященная произведениям Пушкина, Чуковского, Маршака, Барто, Маяковского, Хармса и других. На ней покажут предметы из детских стихотворений, которые ушли из повседневного обихода.

В стихотворении Самуила Маршака "Вчера и сегодня" пишущая машинка прощалась с устаревшими чернильницей и пером, но она сама готова кануть в лету. Сейчас стихотворения 30-летней давности не до конца понятны молодому поколению - вещи уходят в небытие. Организаторы выставки решили исправить эту ситуацию и познакомить молодежь с бывшими в обиходе предметами.

В интерактивной зоне можно будет попробовать: писать пером и чернилами или химическим карандашом; напечатать письмо на машинке; помолоть кофе; поиграть на гуслях; покрутить телефонный диск или колесо самопрялки; разложить по авоськам овощи-фрукты, а в награду за пересказ стихотворения получить подарок.

Выставка продлится до 29 марта.

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