Директор столичного ГУП вымогал 10 миллионов рублей у бизнесмена

Московского чиновника задержали за вымогательство 10 млн рублей

Столичные полицейские задержали директора одного из столичных ГУП, подозреваемого в мошенничестве. Чиновник требовал 10 миллионов рублей у предпринимателя в обмен на содействие в победе на двух аукционах.

Под подозрение попал первый заместитель генерального директора ГУП "Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения Москвы" Владимир Ермолаев. В полицию поступила информация, что чиновник требует с бизнесмена "откат" за содействие в победе на двух аукционах - первый был связан с разработкой проектной документации, второй со строительством.

Ермолаев планировал получить деньги через посредника двумя траншами по 5 миллионов рублей, но при получении первой части суммы был задержан полицейскими. Также под суд пойдет и посредник, участвовавший в сделке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что ГУП, в котором работал задержанный, занимался реализацией программы "Народный гараж".