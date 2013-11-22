Сотрудника банка подозревают в вымогательстве 250 тысяч рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная полиция заподозрила группу работников ОАО "Смоленский банк" в вымогательстве денег у клиентов под угрозой блокировки их счетов, сообщает МВД.

По данным МВД, злоумышленники по формальным поводам блокировали расчетные счета коммерческих организаций, а затем требовали денежное вознаграждение за снятие наложенных ограничений.

В ходе расследования удалось задержать одного из участников группы при передаче 251 тысячи рублей за разблокировку ресурса.

В отношении него возбуждено дело по статье "Мошенничество в крупном размере".

Вместе с тем представители банка сообщили, что в настоящее время этот сотрудник уволен.

"Для нас эта ситуация крайне неприятна и неожиданна, мы не ожидали такого поступка от своего сотрудника", - говорится в сообщении.

Напомним, что в начале ноября сообщалось об обысках в московском офисе "Смоленского банка". Тогда же стало известно о задержании другого сотрудника. В настоящее время он арестован.