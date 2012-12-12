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Происшествия

12 декабря 2012, 17:22

Подмосковного чиновника оправдали по делу о взятке в миллион рублей

вымогательство суды мо

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский областной суд оправдал главу сельского поселения Развилковское Подмосковья Александра Колодина, которого обвиняли в вымогательстве взятки в миллион рублей за назначение кандидата на должность своего заместителя.

По данным следствия, Колодин предложил своему знакомому занять пост его заместителя за "вознаграждение" в размере одного миллиона рублей. Приятель чиновника сначала воспринял предложение, как шутку, но глава поселения издал приказ о назначении своего знакомого на должность, сообщает РАПСИ.

Быстро выяснилось, что никакого юмора в действиях Колодина не было - чиновник пригрозил приятелю увольнением после испытательного срока, если тот не принесет требуемую сумму. Как удалось установить следствию, глава поселения знал, что работа заместителем - единственный источник дохода его приятеля и решил добиться своей цели угрозами.

Заместителю чиновника удалось добиться снижения суммы взятки до 400 тысяч рублей, а затем он обратился в полицию. Передача взятки проходила под контролем сотрудников полиции. Колодин был задержан, и ему предъявили обвинение в вымогательстве взятки в особо крупном размере.

27 ноября состоялся суд, где присяжные оправдали Колодина и чиновник был освобожден из-под стражи в зале суда. Согласно закону, оправдательный вердикт присяжных заседателей влечет за собой постановление оправдательного приговора.

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