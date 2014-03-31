Любовь как невроз: почему влюбленность - это болезнь

"Нераскрытые тайны": Почему любовь - это болезнь

На нашей планете живет около 7 миллиардов человек, различающиеся по цвету кожи, благосостоянию и темпераменту. Но есть одно чувство, которое объединяет всех – это любовь. Она кружит головы и приносит счастье, а бывает и так, что прекрасное чувство становится опасным инструментом, которое в один миг способно сломать человеку жизнь или причинить невыносимую боль.

Каждый из нас, наверное, задавался вопросом: "Где рождается любовь?". Одни на этот вопрос отвечают – "в сердце", а другие говорят – "в мозге". Почему ее назвали болезнью и правда ли, что любовь живет три года? Как мы выбираем друг друга и почему влюбляемся не в тех? Ответы на эти и многие другие вопросы – в нашем материале.

Симптом первый: "тонельное зрение"

По мнению психолога Екатерины Степановой, любовь похожа на лихорадку, на некий сильный эмоциональный взрыв. "Когда люди влюбляются, то они сначала проходят стадию "слияния" - влюбленные не замечают различия между собой, а больше внимания уделяют на сходства. Так появляется общее понятие "мы", которое размывает индивидуальность каждого влюбленного", - пояснила она.

Психологи в один голос твердят, что все любовные истории начинаются одинаково, а вот заканчиваются по-разному. Среди первых симптомов любви специалисты выделяют "тонельное зрение", когда человек не способен воспринимать ничего, что не касается напрямую или косвенно своего объекта любви.

Доктор медицинских наук, профессор Алексей Данилов уверен, что на первой стадии любви решается судьба дальнейшего душевного состояния человека: "Если человек не находит ответа от предмета любви, то в зависимости от его уровня культуры, его нравственных ценностей, человек способен стать злым, совершить преступление направленное на партнера или обстоятельства вокруг. Или он может написать картину, стихотворение, музыку, совершить подвиг во имя своей любви".

Фото: ИТАР-ТАСС

Симптом второй: полет и помутнение рассудка

Еще одним симптомом любви является обострение чувств. Так, у человека появляется некое ощущение полета и странное помутнение рассудка. Влюбленному хочется все время петь, танцевать, делать что-то необычное, хочется свернуть горы…

"Человек в самом деле в это время глупеет. И подобное восприятие называется ограниченностью. Идет идеализация образа возлюбленного, которое человек совершенно не хочет разрушать", - говорит психолог Екатерина Степанова.

Специалисты во время прохождения этой стадии отмечают у влюбленных эмоциональную и психологическую нестабильность, сопровождающуюся бессонницей, которая никак не сказывается на работоспособности, нет чувства усталости. В таком состоянии человеку не страшны бактерии и вирусы, никакая болезнь его не возьмет. Впрочем, человек уже болен.

Стоит отметить, что 2000 году влюбленность официально признали болезнью и внесли в международный классификатор болезней под шифром F63.9 – это романтическое чувство медики отнесли к психиатрическим отклонениям.

"Любовь сродни неврозу. Состояние, готовое перейти в пограничное, если человек не будет уже направлять свое внимание и на другие аспекты жизни. Тогда это может перейти даже в психотическое состояние", - продолжает Екатерина Степанова.

Где зарождается любовь – в сердце или в мозге?

Возникновение влюбленности происходит одновременно и мозге, и в седрце. "Мозг является координатором, а сердце – мотором любви", - отмечает Алексей Данилов.

По его словам, сейчас наукой открываются нейрофизические и биологические механизмы, которые помогают понять эту связь: "Уже очевидно, что у влюбленного человека и сердце поет, и мозг счастлив".

Ученые убеждены, что любовь – не что иное, как химическая реакция, под воздействием которой все системы и органы человека начинают работать по-другому.

"Выраженность любви зависит от гормонального насыщения. Чем выше у человека содержание гормонов, которые отвечают за состояние любви, тем у человека выраженнее и проявления любви", - рассказывает врач-эндокринолог Светлана Калиниченко.

Фото: ИТАР-ТАСС

Любовь зарождается в надпочечниках

Когда человек влюбляется, первыми отзываются надпочечники. Они начинают вырабатывать гормоны страсти и страха. При виде объекта любви благодаря адреналину, учащается сердцебиение, ускоряется кровоток. Гормон кортизол увеличивает в поджелудочной железе выработку глюкозы, подавая организму больше энергии. Именно из-за этого влюбленным не хочется спать или есть. Он же увеличивает расщепление жиров, поэтому от любви можно похудеть. Норадреналин дает чувство легкого опьянения, которое вызывает зависимость, поэтому влюбленным так тяжело расстаться даже на несколько часов.

По мнению профессора Алексея Данилова, любовь – очень мощный биохимический взрыв, очень выстроенный, красивый нейрохимический концерт: "Любовь очень хорошая тренировка для мозга, потому что он хорошо кровоснабжается в этом состоянии".

Бабочки в животе

Ученые сравнили томограммы мозга влюбленных пар и наркотически зависимых пациентов. В результате в обоих случаях были активны одни и те же зоны, отвечающие за так называемую "систему наград". Выражено это повышенным уровнем дофамина – вещества, которое вызывает чувство удовольствия. Только у влюбленных это повышение было естественно, а у наркоманов – искусственно. Гормон дофамин дает ощущение "бабочек в животе", так работает наш гормональный фон.

От инъекции гормонов любовь не приходит

Было множество экспериментов с разными наборами гормонов, но ничего не получалось. Оказалось, что любовь вызывает всплеск гормонов, а всплеск гормонов вызвать любовь не может.

Ученые утверждают, что романтическое влечение рождается в бессознательном, именно эта часть психики дает команду телу запускать биохимические процессы, характерные для влюбленности. Люди интуитивно узнают друг о друге больше, чем способны постигнуть рациональной частью разума.

Первоначально человек видит образ, и внутри его бессознательного буквально в течение 30-60 секунд складывается принятие или непринятие этого образа.

По мнению психологов, такое восприятие дает наше имидж-эго. Речь идет о неком образе, собранном из фрагментов. Сами фрагменты происходят от людей, которые оказали влияние на нас в детстве: это родители, бабушки-дедушки, братья-сестры, воспитательница в детском саду, соседка, прохожий на улице и так далее. В нашем мозге хранится вся информация об этих людях. Звуки их голосов, степень их заботы о нас, цвет лица в момент гнева, улыбки в момент счастья.

Абсолютно всех, встречаемых нами людей, хотим мы этого или нет, мы сравниваем с нашим имидж-эго. Если происходит совпадение по каким-то признакам, мы сразу чувствуем интерес, узнавание же происходит по чертам лица.

"Успех мужчины мы можем определить по поведенческим факторам. Женщины выбирают разные характеры, а мужчины выбирают хрупкий образ, который нуждается в защите и опеке", - поясняет психолог Екатерина Степанова.

Фото: ИТАР-ТАСС

Люди влюбляются в ассиметрию

Известно, что наши лица несимметричны. Оценивая потенциального партнера, мы сначала смотрим на лицо. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, нравится или нет. Если да. Мы переходим к сканированию внешности вцелом.

Так, женщины инстинктивно обращают внимание на надежность партнера и возможность обзавестись с ним потомством, на социальный успех. А мужчины – на сексуальность женщины.

Существует мнение, что современных мужчин привлекает стройность или даже худоба. Но это миф: мужчины выбирали и стройных и «пышек», но все выбирали женщин с ярко выраженной талией.

Фигура женщины зависит от того, как распределяется жировая ткань.

Яблоко, груша и банан

Существует условное разделение женских фигур на три типа: яблоко, груша, банан. У "яблок" распределение жира в верхней части туловища, и отсутствие талии. У "банана" тело подтянутое, стройное, но характерных женских изгибов нет. У "груш" тонкая талия и широкие бедра, именно такие наиболее привлекательны для мужчин.

Пор мнению психологов, мужчина видит в такой женщине идеальный сосуд для рождения и вынашивания ребенка.

Но есть еще очень важный фактор, кроме внешности – запах. Специфичность запаху человека добавляют вещества, благодаря которым мы испытываем возбуждение – половые атрактанты. За их выработку отвечает гормон тестостерон.

По запаху люди выбирают себе партнера. Это не парфюм, а едва уловимый запах пота, в котором содержатся половые атрактанты, производные тестостерона.

В составе пота есть два вида стероидов: андростенол и андостенол. Они есть у мужчин и женщин, только в разных пропорциях. Если у людей будет пропорционально противоположное содержание этих стероидов – это идеальная пара. От этой пары должны родиться здоровые дети.

Уровень выработки половых атрактантов зависит от общего состояния здоровья, либидо и даже от настроения. Этот аромат очень слабый, он не улавливается нашим сознанием, но оценивается нашим подсознанием и является важным критерием выбора. Таким образом, мы отсеиваем более здорового, сильного, сексуального партнера для жизни.

Когда мы почувствовали запах, нервный импульс из носа идет в мозг. Сигнал идет в лобную долю, где определяется, что это за запах, и в лимбическую систему – это отдел мозга где содержится память об эмоциях, которые мы испытали, почувствовав тот или иной запах. Поэтому запах способен вызвать сильные эмоции, основанные на предыдущем опыте.

Ученые выяснили, что пары, долго прожившие вместе становятся похожи. У них появляются общие привычки, слова, жесты, даже внешне они напоминают друг друга.

Фото: ИТАР-ТАСС

Средняя продолжительность любви 1,5-3 года

Каждый раз, когда мы влюбляемся, нам кажется, что это навсегда. Но рано или поздно эйфория уходит, а с ней и желание быть вместе. Средняя протяженность любви – 1,5-3 года. Этого достаточно, чтобы ребенок родился и окреп. Если вы задержались с вашим партнером дольше, вас связывает нечто большее, чем просто химия. Чем отличается истинная любовь?

Синдром Монро

«Синдром Монро» - другое психологическое расстройство, любовная зависимость. Зависимые люди – чаще всего те, кто говорит: «Я без этого человека умру». Когда есть такое отношение, это не любовь, а болезненное восприятие этого чувства, утверждают психологи.

Виной всему дефицит любви в детстве. Любовная зависимость не дает человеку жить в ладах с самим собой. Человек теряет себя в алкозависимости, в депрессиях, он склонен к суициду.

Эмоции любовного наркомана напоминают качели. Когда он испытывает любовь и связь с партнером. Он в эйфории, но стоит ему почувствовать холодность, как наступает депрессия. Психика этого не выдерживает.

От любви до ревности один шаг

Влюбленность – это состояние «влюбленности в любовь», в тот образ, который нравится человеку. А любовь – это чувство любви именно к этому человеку, со всеми его недостатками. Ревность – антипод любви. Даже при незначительных проявлениях ее человек становится опасен для себя и окружающих.

Основной показатель – эгоизм. Он развит до таких пределов, что человек воспринимается личной собственностью.

По статистике, из-за ревности распадается каждый четвертый союз. Чувство это разрушительно, в первую очередь, для самого ревнивца.

Профессор Алексей Данилов считает, что люди, которые долго живут вместе, биохимически привыкают друг к другу, и нуждаются в подпитке друг другом: "Когда человек лишается такого партнера, снижается уровень серотонина в мозге".

Гормон привязанности

Двух любящих людей связывает окситоцин. Его называют "гормоном привязанности". У каждого человека есть окситоциновые рецепторы – это означает, что все люди способны любить и испытывать привязанность. Поэтому никому не удается избежать любви.

Отметим, что люди, которые испытывают любовь и благодарность, лучше защищены от инсультов, депрессий.

Любовь движет нами, определяя нашу судьбу. Она стихийна, нелогична, и предсказать ее финал нельзя. Но многое зависит исключительно от нас.

Любовь – труд. Нужно уметь настроить себя на любовь.

О любви написаны тысячи книг, но она – тайна за семью печатями, которую надо найти, пройдя долгий путь терпения и потерь.