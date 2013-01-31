"РР": Тимошенко официально обвинили в подготовке убийства Щербаня

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Против осужденного лидера украинской оппозиции выдвинули новое обвинение

На Украине идут последние приготовления к судебному процессу года. Юлии Тимошенко предъявлено обвинение в подготовке одного из самых резонансных убийств 90-х - донецкого депутата и бизнесмена Евгения Щербаня. Итоги и ход этого процесса скажутся на всей украинской политике: из шкафов неизбежно будут извлечены скелеты, имеющие отношение к тем мрачным и жестоким временам, когда в политику входили нынешние первые лица.



Почему постсоветские страны так сильно хотят умереть

В Эстонии назревает политический кризис, и на этот раз без всякого влияния России. Под Новый год группа уважаемых в стране ученых и общественных деятелей выступила с так называемой Хартией двенадцати. Это обращение к властям, которое подписали уже 18 тысяч человек, начинается словами: "Эстонская демократия рушится у нас на глазах". Судя по бурной дискуссии вокруг этого документа, изрядная часть эстонского общества считает, что затянувшийся постсоветский синдром ставит народ на грань политического выживания. Корреспондент "РР" отправился в Таллин разбираться с проблемами русских школ, но понял нечто большее - как самая европейская республика СССР за 20 лет стала самым советским государством Евросоюза



Почему сменилась власть в Дагестане

В политический триллер превратилась отставка главы Дагестана Магомедсалама Магомедова. Кулуарные переговоры продолжались неделю, причем "победу" праздновали то сторонники отставки, то ее противники. И все-таки Магомедов ушел с поста, став заместителем главы президентской администрации, а республику возглавил Рамазан Абдулатипов. В Дагестане уверены, что за отставкой стоит конфликт интересов бизнес-кланов.



Что нам еще предстоит понять о тюрьме, воле и назначении человека

Ушедший от нас на прошлой неделе Валерий Абрамкин, основатель Центра содействия реформе уголовного правосудия "Тюрьма и воля", был одним из тех, "на ком земля держится". Но не менее важно, что он был одним из самых глубоких современных социальных мыслителей. Лучше всего наша все еще идущая гражданская война видна как раз через тюремную призму. Мы все еще держим более 700 тысяч человек в тюрьмах, причем средний срок у нас в десять раз больше, чем в Европе, у нас десятки тысяч одних только несовершеннолетних заключенных. При этом условия - пыточные, через три года отсидки у мужчин и через полтора года у женщин психика меняется необратимо. Валерий Абрамкин больше всех, вероятно, сделал для того, чтобы вытаскивать оттуда людей и изменять уродливое отношение нашего общества к себе.



Как главу района снимали с должности с помощью танка

Полумиллионный штраф наложил суд на ростовского чиновника Ивана Бойченко, который за взятку хотел продать памятник - уникальный танк времен Великой Отечественной. На суде, однако, выяснилось, что танк вовсе не уникальный и не памятник даже, да и взятка не настоящая, а всю операцию разыграла милиция, чтобы сместить руководство района.

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