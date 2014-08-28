Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №5

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов от 5 округа

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 5-го избирательного округа. Кандидаты рассказали избирателям о своих программах и ответили на вопросы друг друга.

Участие в предвыборных дебатах приняли Олег Сорока ("Единая Россия"), Максим Кац (самовыдвиженец), Сергей Бабурин (КПРФ), Елена Морозова ("Яблоко"), Виталий Золочевский (ЛДПР).

Сорока сообщил, что в Мосгордуме должны работать профессионалы, которые умеют работать с людьми и знают ситуацию на местах. Кац заявил, что за 2 года работы муниципальных депутатом написал более 500 запросов, 70 из которых были решены положительно, например установка лавочек в районе Щукино.

Бабурин отметил, что необходимо перераспределить бюджетные приоритеты, а не отправлять деньги только Стройкомплексу Москвы. Морозова подчеркнула, что существующие проблемы округа требуют решения на уровне законодательства.

Золочевский признался, что карьера в Мосгордуме для него стала бы карьерным мостиком, а в финале он хотел бы стать мэром Москвы.

Кандидаты обсудили вопросы финансирования избирательной кампании, капитального ремонта и работы с избирателями. После этого участники дебатов выступили с финальным словом.

Избирательный округ № 5 Районы: Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино Кандидаты:

Бабурин Сергей Николаевич

Родился в 1959 году, живет в Москве. Работает в Институте социально-политических исследований РАН. Занимает должность главного научного сотрудника. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Золочевский Виталий Сергеевич

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в Государственной думе Российской Федерации. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России". Кац Максим Евгеньевич

Родился в 1984 году, живет в Москве. Работает в Фонде содействия развитию городов "Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца". Занимает должность директора. Самовыдвиженец. Морозова Елена Сергеевна

Родилась в 1978 году, живет в Москве. Работает в российской объединенной демократической партии "Яблоко". Занимает должность советника председателя партии. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Сорока Олег Иосифович

Родился в 1970 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пионерстрой Инвест". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".





Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.