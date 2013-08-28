Восьмой раунд дебатов кандидатов на пост мэра Москвы (полная версия)

Фото: Михаил Сипко

На телеканале "Москва Доверие" прошел восьмой раунд дебатов кандидатов на пост мэра Москвы. В нем приняли участие Сергей Митрохин, Михаил Дегтярев, Иван Мельников и Николай Левичев. Сетевое издание M24.ru предлагает полный текст раунда.

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала "Москва Доверие" предвыборные дебаты. Мы продолжаем узнавать, что кандидаты на пост столичного градоначальника собираются сделать в нашем городе. В прошлый раз мы выясняли пункты в программе наших кандидатов по поводу ЖКХ и здравоохранения, сегодня проясним позиции, которые касаются транспорта и социальной сферы. Я напомню, у нас в студии сегодня Сергей Митрохин, партия "Яблоко".

Сергей Митрохин: Доброе утро.

Ведущий: Здравствуйте. Михаил Дегтярев из ЛДПР. Доброе утро.

Михаил Дегтярев: Доброе утро, дорогие москвичи.

Ведущий: Иван Мельников от КПРФ.

Иван Мельников: Доброе утро.

Ведущий: Здравствуйте. И Николай Левичев от "Справедливой России".

Николай Левичев: Доброе утро.

Кандидаты в мэры Москвы высказались по вопросам столичного транспорта

Кандидаты в мэры Москвы высказались по вопросам городского транспорта

Ведущий: Каждое утро у москвичей по приходу на работу есть, наверное, одна тема для разговора - это как кто добрался до этой работы. Как кто постоял в пробке, в какую толкучку попал в метро или кто ему уступил или не уступил положенное преимущество на зебре. Давайте, наверное, начнем с транспорта. Сергей Сергеевич, как вы будете…

Михаил Дегтярев: Он пешком не ходит.

Ведущий: Почему? Сергей Сергеевич ходит пешком и ездит на метро. Я видел такие фотографии даже. Сергей Сергеевич, как вы будете решать проблемы транспорта?

Сергей Митрохин: Вы знаете, моя программа по поводу улучшения ситуации с транспортом основана на таких основных принципах, как научность, системность и правовой подход. Вот то, чего нет сейчас. Научность – нужно привлекать экспертов к решению данной проблемы с мировыми именами. Как отечественных, так и зарубежных. Системность – все надо увязывать в систему. Отдельно взятые проекты разрозненные, как сейчас, проблему пробок не решат, их только станет больше намного. Ну и правовой подход: все должно быть закреплено в генеральном плане, который сегодня фактически отсутствует в Москве. Москва выросла, генеральный план старый. Не соответствует даже размерам. Вот на основе этого подхода я предложу рациональную схему распределения всех транспортных потоков и, конечно, приоритет буду создавать для общественного транспорта. Ну и разберусь с расценками на дорожные работы, которые сегодня чудовищно завышены и являются причиной огромного воровства.

Ведущий: Спасибо. Михаил Владимирович, вы пешеход, автомобилист или пользователь общественного транспорта?

Михаил Дегтярев: Пешеход, автомобилист и пользователь автомобильного и общественного транспорта.

Ведущий: Тогда для вас тот же самый вопрос, пожалуйста.

Михаил Дегтярев: Все очень просто, во-первых, уже есть программа развития транспорта. Не нужно говорить о системности, которая в принципе есть. Другое дело - нужно смотреть в корень. Проблема в том, что рабочие места сконцентрированы в центре. Нужно Москву развивать от центра, рабочие места переносить от центра. И тогда, соответственно, значительно разгрузятся транспортные все пиковые нагрузки на нашу транспортную систему в Москве. Вот корень. А можно строить гигантские развязки, это очень любят чиновники - распиливать бюджет. Чем больше проект, тем больше откаты, это все знают. Можно хоть двадцать выделенных полос для общественного транспорта сделать – это проблему не решит. Повторяю, рабочие места из центра Москвы. Второе: возможно, ввести разное время начала рабочего дня. Т.е. пиковую нагрузку нужно сгладить. И все будет хорошо. Восьмого – за Дегтярева.

Ведущий: Спасибо. Иван Иванович, к вам тот же самый вопрос: ваши действия на посту столичного градоначальника, касающиеся транспорта.

Иван Мельников: Несколько ключевых позиций. Первое: я считаю, что Москва неправильно развивается как моноцентрический город. Планировку города надо менять. Она должна быть полицентрическим городом, когда не только есть один исторический центр, но много центров скопления рабочих мест, проживания людей. Второе: центр Москвы нужно сделать туристическим центром, максимально выводить оттуда офисные здания, крупные торговые центры. Уж по крайней мере, не застраивать новые. Третье: нужно в пределах Третьего транспортного кольца убирать такие учреждения, которые создают дополнительные грузопотоки. Я имею в виду таможенные терминалы, склады, крупные автоцентры и так далее. Четвертое: я считаю, что нужно развивать грузовые перевозки по воде. В Москве есть три морских порта: Северный, Южный, Западный. Они практически не используются. Их можно очень активно использовать для грузоперевозок. И пятое, конечно, – общественный транспорт.

Ведущий:Спасибо. Николай Владимирович, к вам тот же самый вопрос.

Николай Левичев: За минуту, конечно, трудно сказать что-то исключительное, но очевидные вещи, которые моим коллегам тоже со стороны видны. Нельзя планировать транспортную систему Москвы отдельно от транспортной системы Московской области. Эффективное решение транспортной проблемы требует пересмотра, действительно, градостроительных приоритетов и принципов развития городских территорий, это вещи взаимосвязанные. То, что уже сегодня можно было бы сделать, - это совместить в едином центре все функции управления дорожным движением, перевозками и парковочным пространством. Как известно, есть два способа борьбы с пробками: это азиатский (принуждение к отказу от использования собственного автомобиля и развитию общественного транспорта) и европейский – это планомерное, системное развитие на 50 и 100 лет вперед, вот тоннели многоуровневых развязок, а у нас в Москве, как всегда, почему-то получается азиопа.

Сергей Митрохин ответил на вопросы оппонентов о городском транспорте

Сергей Митрохин ответил на вопросы оппонентов о городском транспорте

Ведущий: Спасибо большое за то, что ответили на такой простой и очень сложный вопрос. Сейчас, я думаю, время Сергея Сергеевича выйти к этой трибуне и ответить уже на вопросы своих оппонентов, ну и мой тоже. Позволю себе один вопросик.

Михаил Дегтярев: Вы первый задаете?

Ведущий: Я не оппонент. У меня вопрос по программе. Сергей Сергеевич, я вот выслушал сейчас позиции и ваших оппонентов и вашу, естественно, по такой очень сложной и многокомплексной проблеме, как решение транспортных проблем города. Наверное, есть и похуже решения, и уникальные решения. Вот Вы, например, предлагаете сделать общественный транспорт более удобным и хотите избавиться от турникетов. А почему?

Сергей Митрохин: Турникеты в общественном транспорте, особенно наземном, - это же, во-первых, причина неудобств для самих пассажиров, длительная очередь, пока люди пройдут через турникет. А во-вторых, это причина возникновения пробок на дороге, потому что машины ждут, пока люди пройдут, например, в трамвай, и образуется большая пробка очень часто. А в Москве любая пробка - это не одна сама по себе пробка, это причина цепной реакции пробок по другим конфигурациям уличной сети. Поэтому да, я вообще считаю, что на загруженных магистралях, где город не сумел обеспечить нормальный проезд общественного транспорта, чтобы люди ехали быстро, а не тратили на это огромное время, вообще надо сделать бесплатным этот транспорт. Вот это одно из моих предложений. Кроме того, сама эта система турникетов достаточно дорогая при обслуживании, она вообще у нас в Москве не нужна.

Ведущий: Спасибо. Михаил Владимирович. Пожалуйста, Ваш вопрос.

Михаил Дегтярев: Сергей Сергеевич, видел забавную фотографию, где вы показушно едете в метро, кстати, никто на вас не смотрит, один только с вниманием, гастарбайтер. Но вопрос не в этом. Заметили ли вы, какой шум в метро? Согласны ли вы с предложением ЛДПР и с моими предложениями о том, что колесные пары нужно менять на бесшумные? Согласны ли вы с тем, что климат-контроль в 21 веке должен быть в каждом вагоне? Согласны ли вы, что для молодежи должен быть доступ к Wi-Fi бесплатный в каждом вагоне? Заметили ли вы эти проблемы, когда показушно прокатились на метро?

Сергей Митрохин: Я в метро езжу постоянно, регулярно. Это связано и с тем, что как раз пробки на поверхности - я этих пробок стараюсь избежать и езжу регулярно в метро. Сейчас я в метро не только езжу, но и действительно занимаюсь агитацией в том числе, но не просто агитацией, я еще и провожу опрос среди пенсионеров и лично спрашиваю, какой прожиточный минимум должен быть у пенсионера в Москве. Вот именно минимум. Сегодня это 7 тысяч, унизительная цифра для людей.

Михаил Дегтярев: Шум-то заметили в метро?

Сергей Митрохин: То, что касается шума, - я благодарен вам, что списали из моей программы этот пункт. Действительно, надо бороться не только с шумом, а вообще на систему безопасности в метро надо больше средств выделять. Вот в этом году выделено меньше средств из бюджета Москвы. Федеральный бюджет вообще перестал на эти цели платить. Мы столкнулись с авариями в метро, поэтому надо не только модернизоровать метро, сделать его современным, бесшумным, - нужно еще бороться с экологическими загрязнениями в метро, которые сегодня у нас, к сожалению, зашкаливают.

Ведущий: Спасибо. Иван Иванович. Пожалуйста.

Иван Мельников: Сергей Сергеевич, ну мы многое справедливо говорим о пробках как о серьезной транспортной проблеме, мы много в ходе дебатов говорили о росте тарифов о ЖКХ, но мне кажется, что мы очень мало говорим о росте тарифов на проезд в общественном транспорте. Вот как вы считаете, та стоимость проезда, которая есть сейчас, она обоснована? Она соответствует уровню комфорта и скорости общественного транспорта. Ваше мнение на эту тему.

Сергей Митрохин принял участие в 8 раунде дебатов

Сергей Митрохин: Я считаю, что завышена стоимость проезда сегодня. Вообще, эта система – это такая же монополия, как, например, "Мосводоканал", как тот же самый МОЭК, который сегодня Собянин отдал "Газпрому". Эта система не прозрачна. Нет отчетности. Когда повышается цена на проезд в метро, кстати, это касается и общественного наземного транспорта, нам никто не объясняет, почему это произошло. Поэтому моя программа подразумевает введение абсолютно полной, тотальной отчетности всех монополий, включая метрополитен. Как образуются их тарифы? Каковы их расходы, на что они тратят эти деньги? Каковы зарплаты у них, особенно самых высоких руководителей? То есть, метрополитен, когда я стану мэром, будет отчитываться полностью по всем этим вопросам в интернете. И тогда любой пенсионер может поймать за руку начальника метрополитена, когда он заикнется об очередном повышении платы за проезд в метро.

Ведущий: Можно уточняющий вопрос: сколько должен стоить проезд в метро в нынешних условиях?

Сергей Митрохин: Я думаю, что в нынешних условиях он должен стоить примерно 15 рублей за поездку. И город должен заботиться о метро и доплачивать, стимулировать, чтобы люди пересаживались с автомобиля на метро. Поэтому нельзя рассматривать метро как коммерческий объект, который приносит прибыль.

Ведущий: А сейчас сколько проезд на метро?

Сергей Митрохин: А сейчас варьируется, как вы знаете, от одной поездки до другой поездки. Сейчас 25 рублей, по-моему, одна поездка стоит.

Ведущий: 28 все-таки.

Сергей Митрохин: 28, да. Но я сам лично покупаю.

Ведущий: Николай Владимирович, ваш вопрос.

Николай Левичев: Сергей Сергеевич, я думаю, зрителям будет полезно узнать, что "Мосгортранс" отказал нам, кандидатам в мэры, в размещении агитационной продукции на наземном транспорте. В то же время на встречах с избирателями они жалуются, что нарушаются базовые принципы организации общественного транспорта: доступность независимо от физического состояния, комфортность и безопасность. Как вы считаете, какую оценку нужно поставить "Мосгортрансу" с точки зрения социальной ответственности этой городской организации?

Сергей Митрохин: "Мосгортранс" - это такая же монополия, как и все остальные городские монополии. Она не отчитывается перед нами, как она устанавливает ту же самую плату за проезд, не отчитывается по тем программам, которые она осуществляет в городе. Это абсолютная непрозрачность и в то же время ощущение своей полной безнаказанности, также как у любой другой монопольной структуры. То есть она с нами не считается. Совершенно не понятно, почему она отказывает в рекламе. Раньше реклама была – никому не мешала. Никаких проблем от того, что перед выборами можно было размещать рекламу, не было. То есть, в данном случае, "Мосгортранс" выполняет политический заказ со стороны правительства Москвы, со стороны того же самого господина Собянина, который не хочет, чтобы его оппоненты на выборах имели дополнительные возможности продвижения своей позиции, агитации за себя, и его в этом стремлении обслуживают все городские структуры: не только "Мосгортранс", но и метрополитен, кстати, тоже.

Михаил Дегтярев ответил на вопросы оппонентов о городском транспорте

Михаил Дегтярев ответил на вопросы оппонентов о городском транспорте

Ведущий: Ну и в своей же собственной агитации. Сергей Сергеевич, пожалуйста, вернитесь к вашей трибуне. Михаил Владимирович, пожалуйста, ждем вас. Очень хочется спросить, за счет чего вы все-таки планируете снизить смертность на дорогах и почему именно к 2018 году? Откуда такая дата появилась?

Михаил Дегтярев: Мы берем в своей программе указы президента. Майские. Они всем известны, и президент всем губернаторам говорит: к 2018 году снизить смертность на дорогах. Поэтому я, единственный из всех здесь находящихся, хочу быть мэром. И буду им. Из всех здесь находящихся единственный. Это я могу сказать совершенно определенно. Потому что я знаю хорошо законы, я знаю указы, которые нужно исполнять. А как? Разные мероприятия: начиная от ужесточения правил при сдаче экзаменов. Вы знаете, как сегодня, права у нас покупают автолюбители? Это жесткая борьба с коррупцией, в том числе и в правоохранительных органах. Это и повышение культуры, пропаганда правильной езды за рулем. И правильного поведения, кстати, пешеходов. У нас родители с колясками едут иногда через дорогу, извините меня, не по зебре. Все это комплексная программа. Поэтому, восьмого – за Дегтярева. Вариантов других нет. По крайней мере, в этой студии точно.

Ведущий: Сергей Сергеевич, ваш вопрос.

Сергей Митрохин: Михаил Владимирович, ни вы, ни другие кандидаты, кроме меня, - никто не обращает внимания на правовую сторону вопроса, когда речь идет, например, о развитии транспортной сети. Вот я считаю, что невозможно эту сеть развивать, не имея нормального генерального плана, и не имея правил землепользования застройки, которые до сих пор не приняты. Потому что если этого нет, любое транспортное планирование превращается в хаос и усиление пробок. Вот почему вы ни разу не сказали о этой проблеме в ваших выступлениях про транспорт?

Михаил Дегтярев: Потому что она надуманная, Сергей Сергеевич. Вы просто даже не заходили на сайт департамента транспорта города Москвы, не говоря уж о реальных проблемах, о которых вы не знаете - и вы только что это доказали.

Сергей Митрохин: А я про генплан вас спрашиваю, а не про сайт.

Михаил Дегтярев: Вы даже не знаете, что 30 рублей стоит одна поездка, и 1200 стоит - 60 поездок. Поэтому не надо нам здесь рассказывать. По поводу того, как развивать транспортную систему, есть уже принятая четкая программа, есть четкая доктрина. Единственная моя претензия к тому, что неправильно, например, подсчитана провозная способность. В час пик сегодня нагрузка на московский городской транспорт миллион пассажиров в час. Если говорить о реальной возможности провезти пассажиров, то сегодня это 770 тысяч, и московские чиновники сегодня говорят: мы к 2015-2018 году сделаем провозную способность миллион двести, но извините меня, а рост какой будет нагрузки? Поэтому нельзя все время догонять, надо с запасом повышать и провозную способность, и строить транспортно-пересадочные узлы, и так далее. Поэтому неинтересно нам ваше предложение.

Ведущий: Спасибо. Выслушаем вопрос от Ивана Ивановича.

Иван Мельников: Михаил Владимирович, вы знаете, такое складывается впечатление, что московские власти не хотят слушать голос ученых, потому что очень многие проблемы транспорта они нуждаются в серьезном научном анализе и научных рекомендация. Но мне кажется, московские власти здесь во многом копируют вашу позицию, вы тоже к ученым относитесь не очень хорошо. Вот что касается реформы Московской Академии Наук, которая разрушает науку и бьет по будущему нашей страны, вы поддержали. Почему вы это сделали, Михаил Владимирович? Меня ученые просили спросить у вас это.

Михаил Дегтярев: Прекрасно, прекрасно. Потому что реформу, во-первых, нужно, и с этим сами ученые не спорят, то, что коммунисты оседлали, это ваш конек, протест против всего, это мы знаем, поэтому не надо сказки рассказывать. По поводу московской науки. У Москвы есть несколько институтов, например, НИИ Информационных технологий, это ведущий институт по проблемам урбанистики. Что делает Собянин? Он его уже второй год ликвидирует. Вы об этом знали? Нет. А Дегтярев знает и уже с Собяниным на эту тему ведет переговоры, чтобы не ликвидировали научный институт информационных технологий, главный за урбанистический вопрос. Там академик Капустян работает, мой хороший товарищ, поэтому не надо рассказывать, что вы за науку. Здесь за науку все здравые силы, но занимается защитой науки, реальной, я один. Дегтярев и ЛДПР. И по поводу НИИ ИТ, я предложил Собянину, если он решил все-таки ликвидировать этот научный институт, передать его в Федеральную собственность и организовать федеральный центр урбанистики.

Ведущий: Спасибо.

Михаил Дегтярев принял участие в 8 раунде дебатов

Михаил Дегтярев: А комитет по науке, где я зампред кстати, организует в ближайшее время слушание на тему развития урбанистики.

Николай Левичев: Время.

Иван Мельников: А голосуете-то - против.

Ведущий: Николай Владимирович, прошу, пожалуйста. Ваш вопрос.

Николай Левичев: Уважаемый Михаил Владимирович, большинство московских вузов начинают занятия между восемью и девятью часами утра, это значит, что 800 тысяч студентов плюс преподаватели одномоментно как правило, движутся в центр Москвы, создавая дополнительные сложности. Став мэром Москвы, я бы собрал ректоров вузов и поставил вопрос о переносе начала занятий на десять утра. Пусть поспят, здоровье свое сэкономят. А как вы считаете, что еще можно сделать для разгрузки транспорта?

Михаил Дегтярев: Замечательно. Наконец-то вы услышали и то, что я вначале сказал о разном времени начала для работы, и прочитали мою программу. Это прекрасно. Наконец-то вы начали читать программы своих оппонентов. Первое, что я сказал, в нынешней транспортной ситуации может изменить ее к лучшему, - это изменение и дифференцированный подход к началу рабочего дня, это очевидно. Садовое кольцо, это программа Дегтярева, будет работать с 12:00 до 16:00 - не все, но максимальное количество предприятий. От Третьего Транспортного до Садового - с 10:00 до 18:00, и все остальные - предположим, с 8:00. Это сразу разгладит пиковые нагрузки на нынешнюю систему, учитывая, что вы правы. Все вузы - они в основном в центре - то, конечно, не с 10:00 можно, а с 12:00 начинать учиться. Ну может быть с 11:00. Это уже ректоры решат. Но предложение мэра Москвы, Михаила Дегтярева, в его программе "Порядок, комфорт, досток", ЛДПР, Москва. Все они там есть, вы их наконец прочитали.

Иван Мельников ответил на вопросы оппонентов о городском транспорте

Иван Мельников ответил на вопросы оппонентов о городском транспорте

Ведущий: Спасибо, Михаил Владимирович, пожалуйста, займите свое место. Иван Иванович, к главной трибуне, пожалуйста. Я позволю себе задать опять же первый вопрос, который касается вашей программы. Вы обещаете, в случае вашей победы на выборах, создать сеть скоростных двухуровневых магистралей. Что вы имеете в виду? И не запоздали ли вы с этим предложением?

Иван Мельников: Нет, не запоздал. Я был во многих столицах мира, крупных городах мира, и, вы знаете, мне кажется, у разных столиц многому поучиться. Что касается Токио, я считаю, что Москве надо бы было поучиться созданию высокотехнологичных производств, которых, к сожалению, в Москве нет, и московская власть созданию подобного рода производств уделяет крайне малое внимание. Если говорить о Шанхае, то там как раз очень активно развиваются двухуровневые магистрали. Они очень умно развиваются: они не пробивают себе эти магистрали по старым дорогам и делают их на расстоянии трех метров от подъездов дорог. А в таких местах, где дома слева и справа от магистралей на сто и более метров отходят. И тогда создается по верхнему уровню скоростное движение, а нижний уровень – это разворотное движение, это всякие маневры, которые необходимы автомобилистам. Я думаю, что это очень правильный подход.

Ведущий: Спасибо. Сергей Сергеевич, ваш вопрос оппоненту.

Сергей Митрохин: Иван Иванович, я тоже хотел вам задать вопрос: все-таки, почему вы тоже в своих выступлениях по проблемам транспорта не обращаете внимания на то, что все эти проекты осуществляются сегодня бессистемно, и под ними нет никакой правовой базы - под тем, что сейчас делается? Ведь это ж порождает хаос. Генплан принимался для старой Москвы. Москва выросла уже в 2,5 раза. Мы не живем по закону, не развиваем нашу транспортную систему по закону.

Иван Мельников: Сергей Сергеевич, я думаю, что вы видите или слышите максимум пятую часть моих выступлений и, конечно, вы не можете знать, ставлю я эти вопросы или нет. Естественно, я их ставлю, Сергей Сергеевич. Более того, я выступаю за то, что в Москве при мэрии, и я это зафиксировал в своей программе, нужно создать межведомственную комиссию, в которую войдут специалисты не только транспортники, но и градостроители, экологи, представители научной общественности, общественных организаций. Потому что эти все проблемы – они очень взаимоувязаны и взаимосвязаны. Включая и все правовые вопросы. И только в комплексе можно решать все эти вопросы. А иначе у нас, знаете, тут элитный жилой дом, тут офисное здание, тут торговый центр, как вот собираются сейчас на "Войковской" поставить, что создаст, очевидно, дополнительные проблемы и трудности в движении по городу Москве.

Ведущий: Спасибо. Михаил Владимирович.

Михаил Дегтярев: Иван Иванович, вы интернационалист, коммунист, и то, что за рулем каждого маршрутного такси находится выходец, как правило, из Средней Азии, виноваты, конечно, коммунисты. Мы это все знаем. Ну ладно, с виной. Что делать будем? Мы в ЛДПР предлагаем выселить из Москвы всех и легальных, и нелегальных мигрантов. Закрыть все квоты и приглашать на работу москвичей, жителей Подмосковья и близлежащих регионов. Наших русских людей. Согласны?

Ведущий: Я так понимаю, тогда, видимо, пробок не будет.

Иван Мельников принял участие в 8 раунде дебатов

Иван Мельников: Михаил Владимирович, ну вы все время предлагаете, пишете в программах, а мы делаем, Михаил Владимирович. Я уже внес два законопроекта, абсолютно конкретных, что касается резкого сокращения числа мигрантов в Москве. Сокращения на миллионы числа мигрантов. Первый законопроект касается того, что мигранты имеют право получить рабочее место в Москве только при наличии трудовой визы. И второй законопроект, который касается ответственности работодателей. Работодатель должен быть нацелен на то, чтобы брать на работу российского гражданина, если он хочет занять рабочее место. Не важно: в такси, строительном, дорожном бизнесе и так далее. А если он берет иностранного гражданина, он должен намного больше платить отчислений в различные страховые взносы, чем за российского гражданина. Еще я предлагаю создать Московское городское муниципальное такси.

Михаил Дегтярев: Иван Иванович, это программа ЛДПР, и вы это прекрасно знаете.

Ведущий: Спасибо. Николай Владимирович, пожалуйста, ваш вопрос.

Николай Левичев: Спасибо. Уважаемый Иван Иванович, вы предложили поучиться уму-разуму у европейских столиц. Давайте поучимся: во многих европейских столицах есть такое понятие, реализованное на практике, как трамвайно-пешеходная зона, где ходит скоростной трамвай, у которого очень большая провозная способность, он бесшумный. И в то же время в этой зоне только автомобили со спецсигналами имеют доступ, пешеходы и скоростной трамвай. Почему в Москве мы этого не видим?

Иван Мельников: Вы знаете, потому что подобного рода проекты дают меньше отката и заставляют в реальные дела вкладывать средства. В Москве, к сожалению, многие проекты, связанные с дорожным строительством, с транспортной проблемой, - они нацелены на то, чтобы дать возможность обогатить тех бизнесменов, которые занимаются подобного рода проектами. Вы правы, нужно активно развивать бесшумные скоростные трамваи и троллейбусы так, как это делается во многих столицах Европы. И надо другими темпами развивать строительство метро. Да, справедливости ради сказать надо, что в последние годы метро стали лучше строить, быстрее, но темпы строительства метро очень существенно отстают от тех темпов, которые есть и в европейских, и в азиатских столицах. Например, в Пекине темпы строительства метро примерно в 5 раз выше, чем в Москве современные темпы.

Николай Левичев ответил на вопросы оппонентов о городском транспорте

Николай Левичев ответил на вопросы оппонентов о городском транспорте

Ведущий: Спасибо. Николай Владимирович, пока Вы идете, у меня к Вам вопрос по поводу Вашего закона о парковании. Не просветите, каким образом предполагается решать эту проблему в городе?

Николай Левичев: Мои предложения по изменению системы платных парковок в центре Москвы сводятся к следующему. Поскольку это предъявлялось общественности как средство борьбы с пробками, нужно понять, что ночью и в выходные дни в центре Москвы пробок нет. Мы сюда рано утром едем в центр Москвы, практически успеваем до 7 утра без пробок доехать. Поэтому максимально возможная цена, на мой взгляд, в рабочие дни в рабочее время – это 20 рублей в час. При этом решение такое надо принять, только посоветовавшись с жителями, в комплексе других проблем. Поэтому пользуются тем, что нет закона о парковании, где все виды парковок были бы законодательно определены. Мы вчера получили ответ от департамента транспорта Москвы, что они собираются такой закон разрабатывать. Наши предложения их пока не устроили.

Ведущий: Сергей Сергеевич, что Вас интересует от Вашего оппонента?

Сергей Митрохин: Николай Владимирович, Иван Иванович сказал, что нужна межведомственная комиссия. Я в свое время добился от Лужкова принятия постановления 714 о запрете точечных застроек. Там был реальный механизм, который как раз назывался межведомственная комиссия. Люди приходили к главному архитектору города, я их сам приводил, и так мы останавливали точечные застройки. Точечные застройки – это, Вы понимаете, усугубление транспортной ситуации тоже. Не кажется ли Вам, что надо восстановить в полном объеме работу межведомственной комиссии по точечным застройкам?

Николай Левичев: Сергей Сергеевич, я в этом смысле с Вами полностью согласен, что начинать надо с системного подхода. Нужно разрабатывать актуализированный Генеральный план развития Москвы, где были бы увязаны градостроительные приоритеты и решение проблем с развитием транспортной инфраструктуры. Потому что, куда ни поедешь, уже и даже за пределами МКАД, видишь, что гормоздят дома, значит, кто-то получил эти участки для жилищного строительства, якобы решая жилищную проблему. На самом деле остается там двухполосное движение, все это сажается на магистрали, которые уже не могут быть расширены, и трудно себе представить, какой будет транспортный коллапс, когда эти дома начнут заселяться. Совершенно с Вами согласен, нужно системное решение для того, чтобы разгружать центр от деловой активности, и любое строительство начинать только после того, как создана транспортная инфраструктура.

Ведущий: Ну а если строят подземную парковку, то одно машино-место стоит, как полквартиры примерно. Тоже такая тема. Пожалуйста, Ваш вопрос.

Николай Левичев: Воруют, воруют.

Михаил Дегтярев: Николай Владимирович, мы с моими доверенными лицами, у меня много и ученых, и профессоров, Кричевский Никита, например, разработали в нашей программе много интересных предложений. Самое главное – это замораживание на 5 лет тарифов на проезд в общественном транспорте в Москве. Мы просчитали: роста быть не должно, все уже включено в стоимость. Мы считаем, что и маршрутные такси можно включить в единый билет. Вы согласны с предложением ЛДПР и моими, будущего мэра Дегтярева?

Николай Левичев: Спасибо, Михаил Владимирович, за умный, обстоятельный вопрос.

Михаил Дегтярев: Никита Кричевский вам передавал привет. Он вышел, кстатит, из "Справедливой России".

Николай Левичев: Я могу сказать уважаемым телезрителям, что считаю, что даже вот такой формат дебатов, когда нам дают одну минуту всего и 30 секунд на вопрос, все равно полезен, потому что те вопросы, которые кандидаты в мэры Москвы ставят, уже не смогут быть игнорированы любым кандидатом, который станет мэром Москвы. Поэтому я приветствую любые научные расчеты, которые становятся достижением общественности путем публичных обсуждений, я приветствую любые публичные обсуждения. Вчера мы провели митинг против платных парковок в центре Москвы, где жители, надрывая сердца, говорили о том, что над ними издеваются, превращая Бульварное кольцо на сегодняшний день, по сути, в резервацию. И поднимая плату за жизнь, по сути, так высоко, что вытесняют малообеспеченных граждан на периферию, на окраины Москвы.

Михаил Дегтярев: То есть стоимость проезда Левичев замораживать не будет.

Николай Левичев принял участие в 8 раунде дебатов

Ведущий: Николай Владимирович, очень рады, что наконец-то наш формат вам все-таки понравился. Спасибо. Иван Иванович, ваш вопрос оппоненту.

Иван Мельников: Николай Владимирович, когда мы говорим о метро, мы, конечно, говорим больше о темпах строительства метро. Я сам в свое время вносил много поправок в федеральный бюджет, что федеральный бюджет должен участвовать в софинансировании московского метро. Но мне кажется, мы не достаточно говорим о безопасности метро. А эта проблема сейчас, мне кажется, стоит очень остро. Инфраструктура изношена, да и, я бы сказал, в метро уже начали возникать пробки, серьезные пробки. Вот на ваш взгляд, достаточно ли московские власти уделяют этому внимания?

Николай Левичев: Первое, что я хочу сказать, Иван Иванович, наша фракция "Справедливая Россия" в Государственной думе в последние годы при рассмотрении проекта федерального бюджета, который вносит Правительство России представляла свой альтернативный бюджет, в котором выделяла отдельной строкой средства на развитие метрополитена Москвы и Санкт-Петербурга, понимая всю важность этой проблемы. С другой стороны, вы совершенно правы. Я, например, когда в час пик попадаю в метро, знаю, какие сложные пересадочные ситуации, и просто боюсь попасть иногда в такую толпу, которая просто может человека раздавить. Конечно, развивалось это метро долгие годы, не представляя тех масштабов перевозок, которые будут в 21 веке. Поэтому жители должны прежде всего понимать: вот те деньги, которые они платят за проезд в метро, как они расходуются, что идет на развитие, что идет на безопасность, а что идет на зарплату чиновников.

Ведущий: Спасибо. Пожалуйста, возвращайтесь.

Михаил Дегтярев: Мне прям представилось как Митрохин, много Митрохиных раздавили Николая Владимировича.

Ведущий: Вот у меня сейчас вопрос как от избирателя, который внимательно слушает ваши программы и который тоже…

Николай Левичев: Вот, Михаил Владимирович, одна только поездочка осталась. Регулярно пользуюсь.

Михаил Дегтярев: Хорошая заготовочка домашняя, Николай Владимирович. Вы скажите, на чем вы приехали сюда, и покажите эту машину. Не люблю показуху.

Кандидаты в мэры Москвы высказались по вопросам социальной защиты

Кандидаты в мэры Москвы высказались по вопросам социальной защиты

Ведущий: Михаил Владимирович, можно меня послушать как одного из избирателей, который, возможно, проголосует за одного из вас? Сейчас у нас тема – социальная защита населения.

Михаил Дегтярев: С удовольствием отвечу на все вопросы.

Ведущий: Скажите пожалуйста, сначала время Сергея Сергеевича, что имеете мне предложить как избирателю в плане социальной защиты населения?

Серей Митрохин: Вы знаете, вот вам, мужчине, так сказать, в расцвете сил, здоровому, который работает на такой успешной телекомпании, вот вам лично в плане социальной защиты, наверное, ничего. А вот пенсионерам, которые у нас сегодня получают пенсию 12 тысяч рублей…

Ведущий: Когда-нибудь я стану пенсионером все-таки.

Сергей Митрохин: … такой норматив установило правительство Москвы, я предложу совершенно другое. Я предложу поднять прожиточный минимум пенсионера. Он сегодня семь тысяч рублей. На эти деньги человек может только влачить нищенское существование. Эту политику госдарства надо пересматривать. Я осуществлю революцию в социальной политике. Я установлю такой прожиточный минимум и пенсионера, и ребенка, который позволит им достойно жить и подтягивать социальные выплаты, начиная с пенсионной надбавки московской к этому самому минимуму. Я провел опрос: не менее 20 тысяч рублей этот минимум должен быть установлен. И я добьюсь, что пенсионер будет получать не меньше пенсию...

Ведущий: Спасибо. Михаил Владимирович, вам тот же самый вопрос.

Михаил Дегтярев: Вам ему предложить нечего, у меня есть. И мы тоже в программе "Порядок. Комфорт. Достаток" пенсионерам сильно будем пенсии доплачивать, до 20 и так далее. Это все у всех похоже, все хотят завоевать голоса пенсионеров. А вот вам, если у вас с супругой есть ребенок и нет места в детском саду, только у меня в программе – компенсация из московского бюджета в размере 30 тысяч рублей в месяц. Должно быть все по справедливости. Нет места.

Ведущий: То есть не смог устроиться.

Михаил Дегтярев: Нет места у государства, у московского правительства, то дать эти деньги на няню, потому что если один родитель не работает, то это выпадающие доходы. Если нанимается няня – это дополнительные расходы, поэтому будем компенсировать. И создание трех тысяч малокомплектных детских садов – только в программе "Порядок, достаток и комфорт" Михаил Дегтярев, ЛДПР. То есть мы к молодым семьям идем с новыми предложениями. Ипотека под один процент за счет правительства Москвы. Программа Дегтярева, поэтому восьмого – за Дегтярева!

Восьмой раунд дебатов начался на телеканале "Москва Доверие"

Ведущий: Завершающий вопрос. Вот, например, не хочу я устраивать ребенка в детский сад, так вот получилось, я же знаю, что Дегтярев заплатит мне 30 тысяч, зачем детский сад тогда?

Михали Дегтярев: Вопрос открыт. Мы разработаем это. Все будет по справедливости.

Ведущий: Спасибо. Иван Иванович, тот же вопрос.

Иван Мельников: Есть отдельные категории москвичей, которые требуют особой заботы. Первая категория – пенсионеры, у нас их порядка трех миллионов человек. Я считаю, что уровень пенсии должен быть никак не ниже прожиточного минимума, а он у нас 18-20 тысяч рублей. И второе, я считаю, что пенсионеры могут иметь стопроцентную скидку по оплате ЖКХ. Это не какие-то такие заоблачные цели, я просчитал, даже нынешний московский бюджет вполне реально решит эту проблему. Вторая категория – это забота о детях войны. В моей программе на этот счет – специальные позиции. Третье – это большая категория социально незащищенных москвичей, это инвалиды – их примерно миллион 300 тысяч человек. И речь идет не столько о пандусах. Первое, о чем надо позаботиться, - чтобы они нормально вписались в жизнь. Надо создавать рабочие места и не допускать, чтобы инвалидов выкидывали с предприятий, как это происходит сейчас.

Ведущий: Спасибо. Николай Владимирович.

Николай Левичев: Ну к тому, что уже сказал Иван Иванович, я могу добавить, что проблема в Москве, в том числе и работающих пенсионеров - это все-таки люди, которые могут трудиться с пользой для страны, и было бы справедливо увеличить доплату к пенсии им за каждый отработанный сверх пенсионного возраста год. Сейчас это один процент – курам на смех. По крайней мере, до пяти процентов повысить, стимулировать их трудовую активность. В дополнение к тем категориям, о которых говорил Иван Иванович, сегодня перечислил, я предлагаю в своей программе "Третий возраст", которая предполагает создание высокотехнологичных геронтологических центров, которые оказывают помощь семьям по уходу за пожилыми людьми,, волонтерские программы оказания социальной помощи пенсионерам, повышать их юридическую и компьютерную грамотность и устранять социальную изоляцию.

Сергей Митрохин ответил на вопросы оппонентов о социальной защите

Сергей Митрохин ответил на вопросы оппонентов о социальной защите

Ведущий: Спасибо. Сергей Сергеевич, пожалуйста, к центральной трибуне, и у меня к вам первый вопрос. Вы говорили о том, что минимальный прожиточный минимум в Москве, на который могут рассчитывать пенсионеры, - если не ошибаюсь, 20 тысяч рублей.

Сергей Митрохин: 20 тысяч рублей – это результат того опроса, который я лично проводил, например, в метро, на улицах Москвы. Когда вот занимаюсь агитацией, спрашиваю людей. Вот сейчас официально прожиточный минимум меньше семи тысяч. Правительство Москвы гордится тем, что оно два минимума сделает когда-нибудь, и так далее. Я считаю, что это позор нашего государства. Оно отсчитывает этот минимум от минимальной потребительской корзины, размер которой меньше даже в калорийном исчислении, чем паек немецкого военнопленного 1941 года. Мы вычисляли. Это позор для нашего государства. Должна быть достойная потребительская корзина на уровне европейских образцов сегодняшних. От нее должен отсчитываться прожиточный минимум. Методом опроса выяснил – не менее 20 тысяч рублей.

Ведущий: Откуда деньги…

Сергей Митрохин: Вот эту планку… Я прекращу воровство в системе городского заказа – это разворовывается треть бюджета, вполне хватит на пенсии и детские сады.

Ведущий: Спасибо. Михаил Владимирович, пожалуйста.

Михаил Дегтярев: У меня простой вопрос. Мы говорим, что к 2015 году в программе "Порядок. Комфорт. Достаток" ЛДПР, Дегтярев, сделаем всю городскую среду комфортной и доступной для людей с ограниченными возможностями. Пандусы – хорошо, но люди из подъезда не могут выйти. Парки? В парк не заехать, переходов нет и так далее. Метрополитен и инвалиды – это вообще сегодня вещи в Москве несовместимые. Поэтому и говорим – к 2015 году каждый сможет жить в комфорте в Москве. В том числе и инвалиды. Вы поддерживаете это …

Сергей Митрохин: Вы опять все списали из моей программы. Я первый из всех кандидатов, сразу после объявления Собяниным выборов, определил свою программу, и там это уже было. В прежних наших программах - безбарьерная среда…

Михаил Дегтярев: Хватит плодить бумажки!

Сергей Митрохин: Выезд инвалидов из подъездов, конечно, по пандусам. В каждом переходе… через переход уже бессмысленно. Деньги зря потрачены, потому что инвалид не поедет за два километра к тому переходу, где есть пандус. Еще одна важная вещь – пандусы на всех тротуарах. Без этого тоже не могут перемещаться инвалиды, кстати, еще и велосипедисты. Требования "Яблока". Строить для показухи где-то велосипедные дорожки, несколько парковок сделали…

Михаил Дегтярев: Вы же убиваете москвичей.

Сергей Митрохин: Нужна сплошная связанная сеть велосипедных дорожек через весь город. И обязательно нужны пандусы. Они нужны инвалидам, женщинам с колясками и велосипедистам.

Ведущий: Иван Иванович, пожалуйста, ваши 30 секунд.

Иван Мельников: Сергей Сергеевич, огромная социальная проблема – это уровень цен на продукты питания и лекарства. На самом деле, те монополисты в сети посредников, которые работают ради получения безмерной прибыли, они завышают стоимость товаров. Мне кажется, отдельные льготные магазины ситуации не изменят. Я считаю, что нужно создавать ситуацию, когда производители непосредственно могут торговать своими товарами. Какие меры на этот счет в вашей программе?

Сергей Митрохин: Иван Иванович, во-первых, я покончу с этим безобразием, которое творится сегодня, которое творит Собянин – закрытие продовольственных рынков. Я приезжал на Выхинский рынок сразу, как его закрыли. Встречался с людьми. В основном это были покупатели – пенсионеры. Они говорят – вы теперь нас заставляете в супермаркеты идти, где в полтора раза дороже стоит укроп, морковка и прочее. Магазины шаговой доступности ликвидируют. Совершенно этого не понимаю. Возле метро "Алтуфьево" такой магазин – меня пригласили спасти его. Он стоит 20 лет, а его хотят разгромить. Самый верный способ добиваться снижения цен – это конкуренция. Сейчас на нас надвигается экономический спад, говорят экономисты. И в это же время правительство Москвы закрывает рынки – это абсолютное безумие. Эта политика в первую очередь ударит по малоимущим. Они первые ощутят на себя всплеск цен. Я считаю, нужно возрождать цивилизованную уличную торговлю, восстанавливать магазины шаговой доступности и закрытые рынки.

Ведущий: Спасибо, Николай Владимирович.

Николай Левичев: Сергей Сергеевич, через несколько дней около 90 тысяч московских семей отправят своего ребенка в 1 класс. Сегодня это очень дорого. Если вы хотите купить хороший ортопедический рюкзачок, то это от 3 до 6 тысяч рублей. Я предлагаю быть последовательным в демографической политике и молодым семьям, отправляющим детей в первый класс, доплачивать единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей. А что вы можете предложить для поддержки молодых семей?

Сергей Митрохин: Знаете, я считаю, что сегодня издевательство. Пособия нуждающимся молодым семьям - всего 800 рублей. Я подчеркиваю, помогать нужно нуждающимся. Не надо помогать богатым – их в Москве много. Давайте нуждающимся пособия повысим для начала хотя бы до 10 тысяч рублей, а потом доведем это пособие до реального прожиточного минимума ребенка, которое тоже не меньше 20 тысяч должно составлять. Поэтому мои реальные предложения – сегодня система детских пособий в России и в Москве издевательская, опять-таки она исходит из того прожиточного минимума, которое государство определило на грани нищеты, - это нужно менять, надо повышать все параметры. Параметры показателей потребительской корзины, прожиточный минимум до уровня, достойного жизни человека, и отсюда, конечно, рост пособий для нуждающихся и в первую очередь для молодых семей. И обязательно повышение пенсий!

Михаил Дегтярев ответил на вопросы оппонентов о социальной защите

Михаил Дегтярев ответил на вопросы оппонентов о социальной защите

Ведущий: Спасибо. Сергей Сергеевич, пожалуйста, займите свое место. Михаил Владимирович, ваше время…

Михаил Дегтярев: Мое законное место!

Ведущий: Я хотел бы уточнить по поводу вашей программы – 30 тысяч, если не нашлось места в детском саду.

Михаил Дегтярев: Ну конечно, механизм!

Ведущий: Объясните мне, вот я – родитель, у меня есть возможность получить 30 тысяч…

Михаил Дегтярев: Надо встать в очередь.

Ведущий: А зачем мне этот детский сад? Я немного добавлю и найму няню.

Михаил Дегтярев: Так я вам объясняю: разумеется, при отсутствии мест подтверждением служит очередь. Если вы в очереди, тогда будет из бюджета давать вам 30 тысяч. Поэтому давайте следующий вопрос…

Ведущий: Хорошо. Каким образом вы так же собираетесь поднять прожиточный минимум?

Михаил Дегтярев: Да элементарно. В Москве 1,8 триллиона - расходная часть. Мы первым делом посмотрим, проведем внешний аудит. И уже сегодня видим: до половины триллиона - неэффективное расходование средств. И у меня в программе, опять же, у единственного здесь находящихся, потому что я единственный здесь хочу быть мэром, есть пункт, что будут отчитываться о расходах и доходах директора государственных бюджетных учреждений. Там, где деньги осваиваются. Бюджет можно посмотреть: он красивый. Вот там деньги осваиваются: от школы до ДЕЗа. Всех заставлю отчитываться о доходах и расходах. Сразу раскусим коррупционеров. У кого из директоров яхты, у кого дома и так далее. И всякие блага. Поэтому, восьмого – за Дегтярева.

Ведущий: Сергей Сергеевич, ваш вопрос.

Сергей Митрохин: У меня вопрос тоже по школе. Многие московские родители и учителя возмущены процессом так называемым объединения школ, который осуществляется насильственным путем. Продавливается. Определяется будущий директор объединенной школы, и всеми правдами и неправдами, фальсифицируя управляющие советы, продавливают этот процесс. У меня конкретное обращение к Собянину отправить в отставку господина Калину. Подпишете?

Михаил Дегтярев: Да я уже вам сказал, конечно, подпишу. Я вам больше скажу. Меня этот чиновник, конечно, удивляет иногда. Я когда был в Государственной думе как зампред комитета по науке и наукоемким технологиям на мероприятии, посвященном итогам ЕГЭ, я был от ЛДПР, этот гражданин, я просто в шоке, он заявил, что можно даже исключить возможность выходить даже в туалет нашим школьникам. Говорит: "Ну, что такого? 4-5 часов посидят потерпят". То есть, человек вообще не представляет, что такое стресс, что такое ЕГЭ, как его тяжело сдавать. Поэтому Калину в первую очередь в отставку. Здесь вообще без вопросов. А по поводу школ: давайте смотреть. Уровень образования, программы – это мы все подтянем. Но главная проблема – это питание. Дети выходят больными. У меня мама – врач-гастроэнтеролог высшей категории. Все дети больными выходят. Поэтому в моей программе "Порядок, комфорт, достаток" - горячее питание малоимущим без денег, всем остальным – 50% скидки.

Ведущий: Иван Иванович, пожалуйста, ваш вопрос.

Иван Мельников: Михаил Владимирович, давайте тогда тему ЕГЭ продолжим, вы ее затронули. Огромная социальная проблема. Мы с моим коллегой Смолиным два дня назад внесли законопроект о добровольности сдачи Единого государственного экзамена. Школьник сам будет выбирать, в какой форме сдавать итоговую аттестацию. Более того, мы предлагаем, чтобы был в качестве одного из обязательных предметов в школе литература, и школьник будет сам выбирать: либо это устный экзамен, либо сочинение. Ваша фракция уже многие годы выступает за ЕГЭ. Вчера Владимир Вольфович отстаивал ЕГЭ на "круглом столе" у Сергея Евгеньевича Нарышкина. А ваша вот позиция по этому поводу?

Михаил Дегтярев: Серьезно? Вам что-то померещилось. Опять померещилось. По поводу ЕГЭ: вообще, наша позиция, что в вузы надо принимать без экзаменов. Какой ЕГЭ? Вы о чем? У нас в вузах мест больше, чем абитуриентов. Поэтому мы в ЛДПР говорим: в вуз нужно принимать без экзаменов. Прекратить стрессы эти, будь-то ЕГЭ, какие-то другие тесты. И отсеивать лоботрясов на первой сессии. Все. Так во многих странах мира происходит. Поэтому какой ЕГЭ? Вы о чем вообще? Добровольно, недобровольно – его вообще не должно быть. Должны быть тесты для того, чтобы Минобр имел возможность просто посмотреть статистический уровень знаний каждый год. Все. Никаких решений по результатам этих экзаменов приниматься не может в принципе. Это не правильно.

Ведущий: Так все же кинутся в МГИМО и в МГУ, а другие институты?

Михаил Дегтярев: Все в вузы должны поступать без экзаменов. Вот программа ЛДПР. И в Москве четыре вуза. Мы сделаем часть из них инженерными, я об этом говорил. А у нас три педагогических в Москве. Москве нужны инженеры, такие, как Дегтярев.

Ведущий: Спасибо. Николай Владимирович.

Николай Левичев: Спасибо. "Справедливая Россия" давно выступает за отмену минимального размера оплаты труда. В Москве на сегодня 12 200 рублей – с ребенком можно прожить 5 дней всего. Мы выступаем за то, что в основу всех расчетов положить социальный стандарт потребления, который бы учитывал не только физиологический минимум, а нормальные условия жизни людей. Такой для Москвы стандарт потребления на сегодня составлял бы 23 тысячи рублей. А какие предложения в этом плане есть у вас?

Михаил Дегтярев: Давайте начнем с того, где вы взяли, может вы со своим ребенком 5 дней можете прожить на 12 тысяч? Наши люди живут в месяц на 20 тысяч. И не с одним ребенком. Вы вообще не знаете, как люди живут, начнем с этого. Поэтому, конечно, мы считаем, что минимальный размер оплаты труда – это сегодня неприемлемая величина. Мы считаем, что должна быть почасовая система оплаты труда. Это позиция ЛДПР, это есть в моей программе "Прядок. Комфорт. Достаток". Конечно, поэтому нужно переходить к почасовой оплате, так во всем мире цивилизованном. Это нормальные совершенно отношения. Поэтому, Николай Владимирович, у Вас единственный шанс на этих выборах поддержать мою кандидатуру, это очевидно уже всем, и помочь москвичам сделать выбор. А по поводу вообще человека, который работает. Должны быть все условия для того, чтобы человеку было работать комфортно, в том числе и инвалиду. Поэтому восьмого за Дегтярева.

Иван Мельников ответил на вопросы оппонентов о социальной защите

Иван Мельников ответил на вопросы оппонентов о социальной защите

Ведущий: Спасибо. Иван Иванович, Ваше время у главной трибуны. И у меня к Вам вопрос по поводу того, Вы говорили о социальных работниках, о том, что необходимо повысить их полномочия. Каким образом это можно сделать? И как справиться с дефицитом таковых?

Иван Мельников: Вы знаете, я думаю, что социальных работников надо из кабинетов переместить поближе к тем людям, о которых они должны заботиться. Я выступаю за то, чтобы были социальные участковые, чтобы социальный работник конкретно знал ситуацию в каждой квартире, где есть люди, нуждающиеся в особой заботе, будь то пенсионер, будь то инвалид, будь то человек пожилого возраста. Он должен моментально реагировать на нужды и потребности этих людей. Не человек должен обращаться в социальные службы, а именно этот социальный участковый должен обращаться в службы, решать проблемы нуждающегося москвича. За счет этого мы и существенно сократим число социальных работников, они будут не в кабинетах сидеть, а работать с людьми. И сократим финансирование на количество чиновников, которые занимаются зачастую бесполезной работой, не помогая москвичам в самых необходимых вопросах.

Ведущий: Спасибо, Сергей Сергеевич, Ваш вопрос оппоненту.

Сергей Митрохин: Иван Иванович, я вернусь к Вашему ответу на предыдущий один из вопросов. Вы сказали, что внесли какой-от закон, который обязывает работодателя принимать на работу граждан России, а не мигрантов. У меня вопрос: зачем еще какой-то закон? Есть Уголовный кодекс, статья 322.1 – "Организация нелегальной миграции" – до 7 лет. Не кажется ли Вам, что надо просто требовать выполнения тех законов, которые уже есть, потому что эти люди соучаствуют в организации нелегальной миграции – они должны сидеть. Зачем еще какой-то закон?

Иван Мельников: Сергей Сергеевич, мы о разных вещах говорим. Если говорить о нелегальной миграции, Вы абсолютно правы, что достаточно механизмов правовых, и надо заставить силовые органы соответствующим образом работать и выполнять закон. Я говорю о легальной миграции, есть понятие "легальная миграция". Когда работодателю выгоднее взять мигранта, платить ему гроши, извините, и за счет этого получать колоссальную прибыль. Я хочу создать механизм, когда работодателю выгоднее будет брать не иностранного гражданина, а российского гражданина. Легально если он берет иностранного гражданина, он должен такие взносы заплатить в страховые фонды, что ему мало не покажется. И он подумает, почешет голову, извините, решит, что давай лучше я возьму российского гражданина, создам ему нормальные условия, буду нормальные зарплаты платить, и это будет дешевле, чем брать на работу иностранного гражданина.

Сергей Митрохин: Но все равно же откупятся взятками от этих взносов.

Ведущий: Я еще раз напомню, что тема миграции у нас будет в следующий раз. Давайте на ней подробно остановимся. Пожалуйста, Михаил Владимирович.

Михаил Дегтярев: Она им очень нравится, избиратели этим недовольны, вот вы и пиаритесь.

Иван Мельников: Вам тоже, Михаил Владимирович, Вы тоже по этой теме вопросы задаете.

Михаил Дегтярев: А ЛДПР всегда была на страже русского народа. Вот мой вопрос - проблемы наркомании, алкоголизма, табакокурения. Сегодня у нас завозится бешеное количество наркотиков из Средней, в том числе, Азии. Люди реально пьют. У меня в программе "Прядок. Комфорт. Достаток" четкие пути, как с этим бороться. Я утверждаю, что ведется целенаправленный геноцид русского народа. Вы можете повторить эту фразу, согласны ли Вы с этим? Слава русскому народу. Вы же интернационалист.

Иван Мельников: Вы знаете, Михаил Владимирович, я не люблю ни за кем ничего повторять, я люблю анализировать и делать свои собственные выводы.

Михаил Дегтярев: Ну так согласны?

Иван Мельников: Так вот, я хочу сказать, Михаил Владимирович, то, что проблема алкоголизма, табакокурния, наркомании – серьезнейшая проблема, я с Вами согласен на 100%. И то, что этой проблеме не уделяется достаточное внимание и федеральными, и городскими властями, - я тоже с этим согласен на 100%. Я думаю, что в значительной степени это, так сказать, результаты того общества, которое сейчас насаждается и строится. Это капитализм, когда во главе всего – прибыль, за счет чего она бы не получалась, эта прибыль. За счет вздутия цен и тарифов, за счет повышения цен, за счет того, чтобы продавать наркотики, табак, алкоголь. Лишь бы была прибыль. И плюс правоохранительные органы на все это закрывают глаза. Что, не известны места торговли наркотиками в Москве? Известны.

Ведущий: Спасибо. Николай Владимирович.

Николай Левичев: Иван Иванович, еще 10 лет назад Сергей Миронов, лидер "Справедливой России", предложит идею материнского капитала как средства демографической политики государственной. Потом эта идея была реализована, оказалась действенной по признанию правительства. В последнее время в правительстве начинаются разговоры о целесообразности продолжения этой программы материнского капитала. Я знаю вашу позицию. Как вы считаете, сумеем мы отстоять материнский капитал в Государственной думе?

Иван Мельников: Николай Владимирович, ну вы дали мне своим вопросом, если говорить языком таким, попиарить тот законопроект, который я вчера внес в Государственную думу.

Михаил Дегтярев: Однопартийцы.

Иван Мельников: Вы правы, действие материнского капитала заканчивается в 16-м году. А решение демографической проблемы - у нас соответствующая концепция заканчивается в 25-м году. Я внес законопроект, в соответствии с которым действие закона о поощрении семей, имеющих детей, продлевается до 31 декабря 25-го года. Почему это необходимо? Ведь сейчас в период деторождения вступают женщины, которые родились в 90-е годы, в очень неблагоприятные годы. У нас уровень рождаемости в те годы был очень низким. И ясно, что тогда была демографическая яма, и количество детей от этого возраста женщин тоже будет меньше. Поэтому надо не прекращать эту программу, а надо наоборот наращивать оказание помощи.

Николай Левичев ответил на вопросы оппонентов о социальной защите

Николай Левичев ответил на вопросы оппонентов о социальной защите

Ведущий: Спасибо. Николай Владимирович, пожалуйста. У меня к вам вопрос, который касается образования детей-инвалидов. Есть в вашей программе такой пункт. Вы вполне справедливо говорите, что детей нужно обучать с обычными детьми, вместе со здоровыми детьми. Каким образом вы предлагаете это сделать, и когда это может уже заработать?

Николай Левичев: Прежде всего, если говорить о системе так называемого инклюзивного образования детей, нужно остановить тот процесс разрушения, который проводит московское правительство. Потому что под благими намерениями они сейчас примерно одну треть детей, который обучались в социальном окружении других детей, выводят фактически на домашнее или дистанционное образование, декларируя то, что это, дескать, индивидуальный подход. Но опыт показывает, что дети, получившие такое образование, потом, при возврате в социальную среду, оказываются к этому не готовы. Я встречаюсь со многими родителями таких детей. Они просто криком кричат. Я участвовал с депутатскими запросами в попытках отстоять целый ряд таких школ и целый ряд таких центров в городе Москве, и поэтому я обращаюсь к московскому правительству: прекратите это безобразие.

Ведущий: Это очень острая проблема. Сергей Сергеевич, пожалуйста, ваш вопрос оппоненту.

Сергей Митрохин: Николай Владимирович, возвращаясь к нашей предыдущей дискуссии, все-таки не надо в социальной политике через каждое слово употреблять слово "каждый". Не надо помогать каждому, потому что есть люди богатые, уровень социального расслоения в Москве на порядок выше, чем в среднем по стране. Давайте помогать малоимущим, но помогать им хорошо. Давайте прожиточный минимум определим работающего человека не менее 30 тысяч рублей и в соответствии с этим повысим выплаты именно малоимущим, но не каждому. Есть богатых очень много людей в Москве. Зачем им платить социальные выплаты?

Ведущий: Спасибо.

Николай Левичев: Сергей Сергеевич, вы научились во время наших дебатов задавать риторические вопросы, для ответа на которые не требуется даже минуты. Я с вами совершенно согласен, сэкономим время.

Сергей Митрохин: Вы-то про пособие другое говорили сейчас, про школьное. Вы говорили, подождите минуту, что каждой семье выплачивать. Зачем каждой?

Николай Левичев: Это моя минута, Сергеей Сергеевич, вы свое время…

Ведущий: Вы имеете право продолжить.

Николай Левичев: Я имею право остановиться, потому что я хочу успеть ответить на два других вопроса.

Михаил Дегтярев: Вот разговаривают два богатых человека. О чем они говорят вообще?

Ведущий: Я так понимаю, вопрос об адресности этой помощи.

Николай Левичев: Я сказал, что согласен в этом с Сергеем Сергеевичем, что помощь должна быть адресной.

Ведущий: Сергей Сергеевич, есть еще вопросы?

Сергей Митрохин: Но просто предложение, которое было озвучено в моем вопросе мне, оно было совсем другое. Давайте каждой семье выплатим пособие за первое сентября.

Николай Левичев: Сергей Сергеевич, вот вы согласитесь, мы тратим 30 секунд, очень трудно четко граничить, да? Речь шла о том, что надо повышать, а кому и как, это уже надо выяснять более подробно.

Ведущий: Ну давайте выслушаем вопрос от Михаила Дегтярева. Пожалуйста.

Михаил Дегтярев: Меня, как у человека молодого…

Николай Левичев: Богатого.

Михаил Дегтярев: …Волнует очень…

Николай Левичев: Очень богатого.

Михаил Дегтярев: …тема, и очень ко мне много обращается молодых семей, которые не могут решить жилищный вопрос. Я уже говорил в нашей программе "Порядок, комфорт, достаток", ЛДПР, Дегтярев, есть ипотека под 1% и другие механизмы поддержки молодых семей. Но у нас есть еще одна тема, это молодежные жилищные кооперативы. Я как мэр буду давать деньги всем молодым коллективам, деньги и землю, чтобы они строили квартиры. Вы поддерживаете, вообще говоря, развитие кооперативов? Молодежных? Будете давать деньги и землю?

Николай Левичев: Еще во времена моей молодости я поддерживал молодежно-жилищный кооперативы, считая, что эта форма вполне в современных условиях жизнеспособна, но к сожалению, только она не может решить проблемы молодых московских семей. Поэтому в нашей программе вместе с Галиной Петровной Хованской, признанным экспертом в области жилищной политики, мы предлагаем две ключевые меры. Во-первых, резко увеличить количество строительства социального жилья - только вот это поможет рассосать эту огромную очередь из 108 тысяч московских семей, которые там стоят. Требуется 6 млн. квадратных метров жилья для этого построить. А вторая мера - это введение института некоммерческого жилья. Тогда молодая семья могла бы снимать квартиру, двухкомнатную, в условиях Москвы, примерно с арендной платой за месяц в пределах 13-15 тысяч рублей. Для таких молодых как Вы, это вполне реальная цена.

Ведущий: Иван Иванович, ваш вопрос.

Иван Мельников: Николай Владимирович, в программах всех кандидатов большое внимание уделяется пенсионерам. Ну, вот у меня – повышение минимальной пенсии до 18-20 тысяч рублей и 100-процентная скидка на плату за ЖКХ. И в программах других кандидатов много пунктов, которые действительно вывели бы жизнь пенсионеров на иной качественный уровень. Власть, я считаю, о пенсионерах не достаточно заботится. Но почему пенсионеры продолжают в значительной части голосовать за власть? Почему это так происходит?

Николай Левичев: Спасибо, Иван Иванович. Мне представляется, что наши пенсионеры пережили столько за свою жизнь, что они боятся, как бы не было бы при новых реформах хуже. При слове "реформы" они в испуге хватаются за свой карман, который на самом деле очень тощий. Мы системным образом стараемся решить проблемы пенсионеров. Я являюсь автором законопроекта, внесенного в Государственную думу, чтобы лицам старше 70 лет государство выплачивало "тринадцатую" пенсию. Это позволило бы тратить ее как миниму, на лекарства, которые в этом возрасте все более необходимы. Мы также выступаем за то, чтобы средняя пенсия была не меньше 60% от средней заработной платы. Сегодня в Москве это всего 26% от средней заработной платы (48 тысяч рублей в Москве), а пенсия составляет только 26%. Поэтому боролись и будем системно бороться за наших пенсионеров.

Ведущий: Спасибо, Николай Владимирович. Я напомню, что мы сегодня говорили о транспорте и о проблемах социальной защиты населения. Увидимся послезавтра, 30 августа, также в 8 утра на канале "Москва Доверие". Это будет заключительная серия предвыборных дебатов. Спасибо за внимание.

Полное расписание дебатов можно посмотреть здесь. Все материалы о дебатах кандидатов в мэры можно посмотреть здесь. Полную расшифровку предыдущего раунда можно посмотреть здесь. Напомним, что прямые выборы мэра Москвы состоятся 8 сентября.