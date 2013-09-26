Графа "против всех" повысит явку избирателей на выборы - эксперт

Графа "против всех" может повысить явку избирателей на выборы

Возвращение графы "против всех", обсуждаемое на настоящий момент, может привести к повышению явки граждан на выборы, считает политолог Павел Святенков. Однако введение графы представляется нецелесообразным, если в результате большинство избирателей перестанет голосовать за кандидатов.

Напомним, что о вернуть графу "против всех" предложила на первом заседании верхней палаты парламента спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По словам сенатора, этого требуют современные политические реалии. В Центральной избирательной комиссии заявили о готовности обсудить эту инициативу, однако уточнили, что комиссия может лишь дать свое экспертное заключение, так как законодательной инициативы у ведомства нет.



Графа "против всех" была в избирательных бюллетенях с 1991 года по 2006 год. Затем за ее отмену проголосовала Государственная Дума. Свое решение депутаты объяснили тем, что без нее выбор избирателя станет более осознанным.

На федеральных выборах процент голосов "против всех" ни разу не превысил 5%, однако на региональном уровне он достигал и 25%.