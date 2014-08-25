Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №2

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов от 2 округа

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 2 избирательного округа. На радиостанции "Москва FM" дебаты можно будет услышать в записи в 22.30.

Участие в предвыборных дебатах приняли Ольга Ярославская (Самовыдвиженец), Егор Анисимов (ЛДПР), Сергей Цапенко ("Справедливая Россия"), Михаил Песков ("Яблоко"), Елена Шмелева (КПРФ).

Ярославская рассказала, что прошла путь от пионервожатой до директора школы. Она отметила, что учитывает все наказы жителей, их поручения стоят на особом контроле.

Анисимов заявил, что главными проблемами города являются продовольственная безопасность и фальшивые лекарства. Цапенко намерен уйти "от торгашеской Москвы и возродить интеллектуальную".

Песков сообщил, что первым делом займется проблемами миграции и защитой прав жителей. Шмелева подчеркнула, что у нее часть программы связана с районом, а другая часть - с городом.

Кандидаты обсудили вопросы транспортного налога, миграции и строительства транспортно-пересадочного узла у метро "Планерная". Затем участники дебатов выступили с финальным словом.

Избирательный округ № 2 Районы: Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино. Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино. Кандидаты: Анисимов Егор Игоревич .

Родился в 1987 году, живет в Калининграде. Работает в Государственной Думе Российской Федерации. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Золотарева Светлана Андреевна .

Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает в МАТИ – Российский государственный технологический университет им. К.Э.Циолковского. Занимает должность секретаря руководителя. Самовыдвиженец.

Песков Михаил Владимирович .

Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в ООО "НТС "Градиент". Занимает должность ведущего системного аналитика отдела информационных технологий. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Цапенко Сергей Валерьевич .

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пилот". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Шмелева Елена Игоревна .

Родилась в 1986 году, живет в Москве. Работает в ООО "НИИЭС". Занимает должность старшего инженера. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Ярославская Ольга Владимировна .

Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в ГОУ СОШ №1298. Занимает должность директора. Самовыдвиженец.



Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.