Все партии могут выдвинуть кандидатов в счетные комиссии - Барщевский

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Любые общественные объединения и политические партии могут выдвигать своих членов в качестве кандидатов в счетные комиссии на праймериз в Мосгордуму, сообщил в пятницу на пресс-конференции в столичной Общественной палате председатель гражданской инициативы "Моя Москва" Михаил Барщевский.

"Также я предлагаю, чтобы все 72 политические партии прислали своих людей в счетные комиссии. Кроме этого, мы предлагаем всем москвичам принять участие в работе участковых комиссий. Для этого надо зайти на сайт Москва2014.рф и зарегистрироваться там.

Наша честная и открытая инициатива дает возможность проверить официальные выборы на реальность. Кто в этом больше всего заинтересован? Наша оппозиция. Они смогут говорить, вот видите, на праймериз наш кандидат победил, а на выборах не прошел. Значит, официальные выборы нечестные, о чем мы в прошлый раз и говорили. Но если оппозиционные партии не будут принимать участие, то они сами лишают себя возможности потом говорить, ребята, а все нечестно. Вот сейчас у нас все честно, попробуйте! Если что-то будет нечестно, тогда вы сможете сказать об этом", - сказал Барщевский.

Счетная комиссия "Моей Москвы" провела первое заседание

По словам уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича, в счетные комиссии должны войти люди различных взглядов и убеждений. "Все демократические процедуры у нас довольно молодые. Посмотрим, как эта процедура будет происходить. Я думаю, что любая политическая сила: и провластная, и оппозиционная все равно вправе сама решать, участвовать или нет. В нашу счетную комиссию входят, и будут еще входить совершенно разные люди", - подчеркнул он.

В каждой окружной избирательной комиссии должно присутствовать 5 человек, таким образом, для организации праймериз необходимо 2,5 тысячи человек. При этом окружные избиркомы будут формировать из председателей участковых счетных комиссий.

В гражданской инициативе "Моя Москва" отметили, что главными требованиями к членам комиссий станут толерантность, выдержка и высокая личная ответственность. Чтобы войти в состав комиссии, кандидатам необходимо иметь высшее образование (желательно юридическое) и опыт работы в избиркомах, проживать на территории избирательного участка, знать избирательное право и процесс. Кроме того, участникам необходимо быть "в возрасте, позволяющем провести 15-16 часов в рабочем режиме в день голосования".

Списки кандидатур в составы участковых счетных комиссий можно отправить по адресу: commission@m2014.ru.

Напомним, гражданская инициатива "Моя Москва" была создана в марте. Движение объединило членов Общественной палаты и представителей общественности. Цель гражданской инициативы - в условиях конкуренции отобрать лучших кандидатов на участие в выборах в Мосгордуму и лучшие идеи, расширить прямое участие жителей в управлении городом.

С 31 марта каждый москвич, достигший 21-летия, может подать заявление, чтобы стать участником предварительных выборов в Мосгордуму. Заявки принимает организационный комитет гражданской инициативы "Моя Москва".

Прием заявок проходит по адресу: Маломосковская улица, дом 10, офис 26 и продлится до 15 мая. Претендент на участие в праймериз должен заполнить заявление на сайте гражданской инициативы "Моя Москва" и зарегистрироваться по паспорту в оргкомитете. Необходимо также предоставить в оргкомитет копию трудовой книжки или справку с места работы или учебы.

Предварительное голосование перед выборами в Мосгордуму планируется провести 8 июня этого года. Оно пройдет на 500 избирательных участках, специально организованных для праймериз. Места для голосования будут работать с 8.00 до 22.00. Результаты выборов 10 июня опубликуют на сайте Мосгордумы.

Выборы в Мосгордуму пройдут в сентябре 2014 года в Единый день голосования.