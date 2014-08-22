Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №34

Дебаты кандидатов 34-го округа завершились на канале "Москва Доверие"

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 34 избирательного округа. Кандидаты рассказали избирателям о своей программе и ответили на вопросы друг друга.

Участие в предвыборных дебатах приняли Георгий Огородников ("Яблоко"), Геннадий Животов (КПРФ), Александр Семенников ("Единая Россия"), Владимир Кочетков ("Справедливая Россия"), Антон Юриков (ЛДПР).

Огородников заявил, что знает "болевые точки" районов, которые входят в избирательный округ. Животов признался, что "дружит с КПРФ всю сознательную жизнь".

Семенников процитировал стихи и отметил, что Москва - город, "в котором мы живем". Кочетков пообещал "вернуть Москву москвичам" и сохранить Битцевский парк.

Юриков намерен делать упор на обеспечении всем необходимым маломобильных граждан и семей с малым доходом.

Кандидаты обсудили вопросы миграции, строительства транспортно-пересадочного узла в Новоясенево, отказа от спецтранспорта и установки скворечников в округе. После этого участники дебатов выступили с финальным словом.

Избирательный округ № 34 Районы: Ясенево, часть района Зюзино, часть района Северное Бутово Ясенево, часть района Зюзино, часть района Северное Бутово Кандидаты: Животов Геннадий Васильевич

Родился в 1946 году, живет в Москве. Работает в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Российский государственный гуманитарный университет". Занимает должность профессора Учебного центра Арт-дизайн факультета истории искусств. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Кочетков Владимир Валерьевич

Родился в 1969 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО "Академия гражданской защиты МЧС России". Занимает должность старшего преподавателя кафедры (государственного и муниципального управления) факультета (гуманитарного). Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Огородников Георгий Борисович

Родился в 1963 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Семенников Александр Григорьевич

Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Юриков Антон Вадимович

Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в ООО "Ваш Чартер". Занимает должность менеджера основного подразделения. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".



Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.