На Казанском вокзале откроется избирательный участок для бездомных

Московская городская избирательная комиссия определила избирательный участок на территории Казанского вокзала в качестве места, где смогут проголосовать граждане Российской Федерации, не имеющие регистрации на территории страны. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, передает Агентство "Москва".

По мнению секретаря комиссии Юрия Ермолова, здание вокзала сможет вместить себя достаточное количество желающих проголосовать на выборах в Госдуму.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября 2016 года по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 – по одномандатным округам. Партийный список допускается до распределения депутатских мандатов при результате более 5 процентов голосов, а при результате более 3 процентов партии получают госфинансирование и освобождаются от сбора подписей на следующих выборах в Госдуму.