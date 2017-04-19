Выборы мэра Омска не состоялись из-за отсутствия кандидата

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Выборы мэра Омска признаны несостоявшимися из-за отсутствия кандидата, сообщает "Интерфакс".

Выборы планируют снова запустить. В течение 20 дней специальная комиссия объявит новый конкурс и определится со всеми сроками.

Изначально на должность мэра города претендовали 23 человека. Шестерым из них отказали из-за отсутствия необходимых документов. Главный кандидатом на пост считался зампредседателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков, но он неожиданно отказался участвовать в выборах "по состоянию здоровья". Вскоре появилась информация, что СК РФ возбудил против него уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

В итоге комиссия выбрала двух претендентов – министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова и предпринимателя Андрея Ерошевича. Вскоре Куприянов отказался от борьбы за пост мэра по состоянию здоровья, а 18 апреля свою кандидатуру снял Ярошевич.

Выборы градоначальника в Омске впервые проходят по новой схеме: специальная конкурсная комиссия отбирает двух кандидатов на пост мэра, из них градоначальника выбирают депутаты горсовета.

Полномочия действующего главы Омска Вячеслава Двораковского истекают 11 июля.