Безопасный квас: как выбрать правильный напиток

Фото: ИТАР-ТАСС

С приходом жары москвичи вспомнили о квасе. Старинный русский напиток, хоть и показывает минимальные промилле на алкотестере, по-прежнему остается одним из самых любимых в летнее время. Сетевое издание M24.ru рассказывает, как выбрать настоящий квас и каким нормам он должен отвечать.

Чтобы выбрать качественный, натуральный продукт, необходимо обратить внимание на его наименование, состав, срок годности, соответствие ГОСТу, а при покупке разливного кваса из цистерны на улице еще и на разрешение Роспотребнадзора.

Если на этикетке бутылки значится "Квасной напиток", то жидкость внутри не имеет к квасу никакого отношения, единственное сходство - во вкусе, однако достигается оно с помощью синтетических веществ. Пометка "Купажированный" говорит об изготовлении кваса из концентрата, зачастую опять же с применением ароматизаторов и добавок. Слово "Сильногазированный" не добавляет квасу ни вредности, ни полезности, оно лишь означает, что при создании продукта в него искусственным путем ввели углекислый газ. На емкости с настоящим квасом должно быть указано, что продукт получен путем брожения.

Согласно ГОСТу, в квасе могут содержаться сахар и поваренная соль высшего сорта, питьевая или природная минеральная столовая вода, натуральный мед, дрожжи, молочнокислые бактерии, натуральные пищевые добавки и растительное сырье, например, зерновое, фруктово-ягодное, овощное или пряно-ароматическое. Никаких синтетических и идентичных натуральным веществ, красителей и консервантов в настоящем квасе быть не может.

Фото: ИТАР-ТАСС

Глядя на срок хранения, стоит обращать внимание не только на дату его производства, но и на количество дней, в течение которых продукт не потеряет своих свойств. С квасом - как с йогуртом, чем короче срок хранения, тем больше полезных веществ оставил в нем производитель. Нефильтрованный квас различных марок может храниться от 1 до 7 суток, сепарированный и фильтрованный - около месяца, а пастеризованный - в среднем до 90 дней. Естественно, самый качественный и полезный продукт - тот, у которого срок годности меньше.

Небольшой осадок в квасе, каким бы образом он ни был приготовлен не должен смущать покупателя. Фильтрованный и осветленный нефильтрованный квас должны быть прозрачными, "живой" нефильтрованный напиток - мутным. Если все указанные параметры соотносятся с продуктом в магазине, его смело можно покупать.

Настороженно стоит относиться к разливному квасу из бочек и цистерн. Зачастую уличные продавцы напитка заранее вывешивают на точке разрешение Роспотребнадзора на торговлю для любознательных покупателей. Однако оно еще не означает, что квас можно пить. Длительное нахождение на жаре и нерегулярная очистка бочки могут испортить даже самый качественный продукт. Чтобы как-то обезопасить себя от отравления, можно понадеяться на добросовестность продавца и уточнить, как часто моют тару и как давно в нее был залит квас. Или купить напиток из современной термоцистерны, защищающей его от чрезмерного нагревания.

Фото: ИТАР-ТАСС

При выборе напитка, конечно, необходимо ориентироваться и на то, как вы собираетесь его использовать: пить, готовить окрошку, добавлять в ванну для упругости кожи или делать укрепляющую маску для волос. Современные производители предлагают огромный выбор кваса: хлебного, окрошечного, медового, молочного, даже ягодного и фруктового. Причем последние могут быть как обычными квасами с добавлением фруктов и ягод, так и напитками, приготовленными непосредственно из их сока, без добавления хлеба или муки.

Впрочем, разнообразие видов кваса - далеко не современное достижение. Уже к XV веку на Руси существовало более 500 сортов старинного напитка, в том числе из ягод и плодов. Россияне пили квас каждый день и даже наделяли его свойствами священного напитка и оберега. Девушки поливали им полки в бане во время обряда мытья перед свадьбой, а мужчины тушили пожары, вызванные ударом молнии (считалось, что справиться с ними могут только квас и молоко).

При этом до XII века квас варили крепким, а пьяниц по названию напитка величали "квасниками" - отсюда и в последствии ставшее жаргонным слово "квасить". Необходимость в крепости отпала с появлением водки - с тех пор напиток стал приобретать новые вкусы и все большую популярность во всех сословиях. Квас пили даже царские особы. Например, разжалованный в шуты князь Голицын должен быть подносить напиток императрице Анне Иоанновне.

Ирина Бурмистрова