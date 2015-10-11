За Лукашенко свои голоса отдали почти 83% избирателей – экзит-поллы

В посольстве Белоруссии в Москве открыт участок для голосования

За действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 82,9 процента избирателей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в Институте социологии Национальной академии наук Белоруссии.

По информации института социологии НАН, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Сергей Гайдукевич набрал 4,8 процента, активистка кампании "Говори правду!" Татьяна Короткевич – 4,3 процента, председатель Белорусской патриотической партии Николай Улахович – 2,1 процента голосов избирателей.

Против всех проголосовало 5,9 процента избирателей, уточнили в Институте социологии Национальной академии наук Белоруссии.

Белорусский комитет молодежных организаций, который также проводил экзит-полл, насчитал 84,1 процента голосов за Лукашенко.

Напомним, в Белоруссии в 20.00 по местному времени, которое совпадает с московским, завершилось голосование на выборах президента.

В полдень Центризбирком объявил выборы состоявшимися, так как явка составила 51,2 процента. К 18.00, по данным ЦИК, на выборах проголосовало 81,8 процента избирателей.

Ранее m24.ru сообщало, что в посольстве Белоруссии на Маросейке работал участок для голосования. В списки избирателей на территории Москвы были внесены более тысячи человек.

Всем, кто стоит на консульском учете, разослали приглашения. Однако отдать свой голос смог любой, даже без предварительной записи, если подтвердит белорусское гражданство. Многие воспользовались возможностью голосования на дому.

Как отметили в посольстве, явка на выборах в Москве традиционно высокая. Голосование проходило еще в трех городах России: Санкт-Петербурге, Калининграде и Ростове-на-Дону.