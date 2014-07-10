Более 60 самовыдвиженцев предоставили в МГИК подписи избирателей

Мосгоризбирком проверит поданные за кандидатов на выборы в МГД подписи

60 самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму сдали подписи избирателей на проверку в Московскую избирательную комиссию. Об этом 10 июля сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Для регистрации самовыдвиженцам, а также членам партий, не преодолевшим 0,5-процентный барьер на прошлых выборах, требуется предоставить на проверку в комиссию не менее 3 процентов подписей всех избирателей округа - около 4,5-4,8 тыс подписей.

В пятницу 11 июля, в 18.00 завершится второй этап избирательной кампании - прием документов для регистрации кандидатов, в том числе подписей избирателей. Как заявил Горбунов, "на 16.00 количество самовыдвиженцев, сдавших подписные листы, уже перевалило за 60 человек. В пятницу у кандидатов будет еще практически целый день на сдачу подписей. На выборах ожидается широкое представительство и политических партий, и кандидатов-самовыдвиженцев".



Добавим, что окружные избиркомы проверят все сто процентов подписей, предоставленных кандидатами в депутаты. Согласно регламенту, могут проверить от 20 до 100 процентов подписей, но, по словам Горбунова, в столице сложилась многолетняя традиция - проверять все подписи, собранные кандидатами.

Напомним, что от сбора подписей были освобождены кандидаты от пяти партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Яблоко". На предыдущих выборах в МГД они преодолели 0,5-процентный барьер и считаются поддержанными избирателями.

Выдвижение кандидатов завершилось 10 июля в 18.00. По данным на утро 10 июля, документы подали более 400 человек, большая часть которых – самовыдвиженцы. При этом столичные окружные избиркомы уже зарегистрировали 49 кандидатов. Подать документы на регистрацию кандидаты могут до вечера 11 июля. После этого избиркомы в течение десяти дней должны принять решение о регистрации кандидатов. Итоговый список всех зарегистрированных кандидатов опубликуют к концу июля.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в столице. Все желающие смогут следить за ходом голосования в режиме онлайн, благодаря камерам видеонаблюдения на избирательных участках. Урны для выборов и КОИБы будут прозрачными. Наблюдателем может стать представитель любой политической партии или общественной организации.

Как пройдут выборы в Мосгордуму

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, в них входят граничащие друг с другом территории Москвы.