Дональд Трамп победил на выборах президента США

Объявлены предварительные результаты голосования на выборах в США: победил республиканец Дональд Трамп. Об это сообщает агентство Associated Press.

Теперь 19 декабря будут голосовать выборщики, а официально президента объявят 6 января 2017 года, однако соперница Трампа Хиллари Клинтон уже признала поражение.

На фоне новостей о ходе выборов в США падали фондовые рынки: индексы S&P500 и Nasdaq потеряли по 5 процентов, Dow Jones упал на 800 пунктов (4,5 процента). Курс доллара по отношению к евро, швейцарскому франку и фунту стерлингов также упал в пределах одного процента.

Главные пункты программы Трампа – построить стену на границе с Мексикой, победить ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), увеличить продолжительность декрета для матерей, защитить право американцев на владение оружием и создать 25 миллионов рабочих мест. Для сравнения, Хиллари Клинтон предлагала честную налоговую систему, равные права для ЛГБТ, запрет на дискриминацию по расовому признаку и ужесточение контроля за оружием.

Изначально фаворитом предвыборной гонки Трамп не был: считалось, что за Белый дом будут соревноваться Хиллари Клинтон и Джеб Буш, но в ходе праймериз Трамп обошел не только младшего брата Джорджа Буша, но и других кандидатов - Марко Рубио, Теда Круза и Джона Кейсика.

Выборы стартовали в США 8 ноября . Помимо президента и вице-президента, нужно было переизбрать всех 435 членов Палаты представителей и 34 из 100 сенаторов конгресса, также в штатах выбирали губернаторов и в 15 городах – мэров.