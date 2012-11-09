"Русский репортер": пятница, 9 ноября

Фото: rusrep.ru

Планета Америка

Как выглядят выборы в центре мира в реальности, а не на телевизионной картинке

За неделю до президентских выборов в США корреспондент "Русского репортера" отправился в путешествие из Петербурга (Иллинойс) в Москву (Огайо), чтобы понять, как устроена глубинная Америка, и что означает ее политический выбор. То ли магия русского Радищева, то ли суть американской жизни – в том, что результаты прошедших выборов не имеют для простых людей особого значения, хотя продолжение экономического курса и даже новую войну они поддержат.

Коренная Америка – вот что было важно увидеть и хотя бы попытаться понять. Тот якорь, сброшенный в самую глубину американской жизни, на котором и держится до сих пор ее политическая система.

Драка принцев с комсомольцами

Китайская компартия выбирает новое руководство страны

Едва успела разрешиться эпопея с выборами президента США, как в Пекине открылся 18-й съезд компартии Китая. Его главная цель – передача власти от четвертого к пятому поколению китайского руководства. Именно люди, избранные на этом съезде, ближайшие десять лет будут управлять второй экономикой мира, которая за этот срок, судя по всему, превратится в первую.

Более двух тысяч делегатов съезда проголосуют за новый состав политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) – сейчас это 25 человек – и Постоянного комитета политбюро – сейчас их девять, но по результатам съезда число этих "небожителей", как называют их в Китае, может сократиться до семи человек.

Новые партийные лидеры Китая примут руководство страной в марте будущего года после очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, китайский парламент). Несмотря на отсутствие избирательной кампании, теледебатов и прочих красочных предвыборных мероприятий, смена поколений китайского руководства сопровождалась ожесточенной подковерной борьбой, которая регулярно выплескивалась наружу в виде громких скандалов, отставок и уголовных дел.

Главная интрига съезда – распределение мест в Постоянном комитете политбюро между представителями основных неформальных группировок внутри китайской компартии – "принцами" и "комсомольцами".



Ретейл всему голова

Грозит ли Москве дефицит хлеба

Столица в скором времени может остаться без хлеба. С таким заявлением на прошлой неделе выступил Союз производителей хлеба Московской области. Большинство хлебопекарен на грани банкротства, утверждается в заявлении. И все из-за того, что розничные сети закупают их продукцию ниже себестоимости. "РР" разбирался в ситуации и понял, какие жесткие конкурентные войны идут на московском хлебном рынке.

На минувшей неделе председатель правления Союза производителей хлеба Московской области Алена Сабатарова заявила, что большая часть из 34 подмосковных хлебопекарен накопила убытки. Корень всех бед – ретейлеры, отказывающиеся закупать хлеб хотя бы по себестоимости, которая регулярно растет из-за удорожания зерна.

Пытаясь изменить ситуацию, подмосковные предприятия этим летом обращались с письмами в розничные сети, предлагая повысить закупочные цены на 10%. Кто-то их письма проигнорировал, кто-то прямо отказал. Теперь Союз производителей хлеба Московской области направил заявление в подмосковную ФАС, но вряд ли это поможет: ретейлеры тоже обратились в антимонопольное ведомство, назвав повышение цен на хлеб совершенно необоснованным.

Украина за "Свободу"

Почему украинцы проголосовали за радикальных националистов

Одна из главных сенсаций украинских парламентских выборов – более 10% голосов, набранных ультраправым объединением "Свобода". Причем партию Олега Тягнибока активно поддержали не только на западе страны, но и в Киеве, и на юго-востоке. На первый взгляд успех "Свободы" находится в логике общего роста популярности правых партий в Европе. Но на самом деле это не совсем так. Результат "Свободе", кроме массовой поддержки на западе страны, сделали Киев, где с 17,3% партия заняла третье место, обойдя даже правящую Партию регионов, и юго-восточные регионы.

Конечно, этот успех предопределил и ряд конъюнктурных факторов: и некоторое разочарование в традиционной оппозиции, и поддержка, которую на последнем этапе кампании оказал "Свободе" экс-президент Виктор Ющенко. Однако главное, по-видимому, в другом: в отличие от националистов предыдущих поколений, "Свобода", похоже, смогла найти идеологический ресурс для мобилизации крайне правого электората.

Сочетание антилиберальной экономической риторики с националистическими лозунгами – бальзам на душу западноукраинского избирателя. Именно Запад страны был когда-то колыбелью идеологии национальной независимости, и именно его жители, помимо морального удовлетворения, получили от этой независимости меньше всего: уровень жизни там по-прежнему низок. Соответственно ощущение социальной несправедливости, а также тотального обмана там особенно сильно. Вовремя уловив эти настроения и разбавив национализм социализмом, Тягнибок добился мобилизации немалой части электората.

Криминальное чтиво

Справедливость по-американски: от наказания до оправдания

Бесстрашный полицейский, невозмутимый судья, энергичный адвокат, лютый прокурор, мудрые присяжные, комфортабельная тюрьма, величественный электрический стул – все мы смотрели фильмы про лучшее в мире американское правосудие. С альтернативной версией тоже знакомы: США – полицейское государство, местные тюрьмы переполнены, а справедливость – такой же товар, как и все остальное, и горе тому, у кого не хватит денег.

"РР" отбросил оба мифа и решил изучить систему правосудия США при помощи наших соотечественников, которые в ней работают. Выяснилось: мы совсем не знаем эту страну.

Мир за кулисами

Как стать членом всемирного заговора и править миром

"Все разговоры о демократии в США звучат как изощренное издевательство", – категорично заявил более полувека назад американский политолог Чарльз Миллс. С тех пор почти общим местом стало мнение, что за демократическим фасадом скрывается настоящий иерархический небоскреб, на верхних этажах которого обитает ничтожная маленькая группка людей, которые и определяют американскую, а значит, и глобальную политику.

"РР" попытался разобраться, как попасть на верхние этажи этого здания и правда ли, что именно там скрываются от любопытных глаз тайные кукловоды мировой политики

