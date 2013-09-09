На выборах губернатора Подмосковья лидирует Воробьев - Мособлизбирком

По предварительным данным, на выборах губернатора Подмосковья лидирует Андрей Воробьев с результатом 79,36 процента голосов избирателей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
Второе место занимает Константин Черемисов с 7,6 процента голосов. Тройку лидеров замыкает Геннадий Гудков с 4,37 процента голосов.
Максим Шингаркин набрал 2,47 процента голосов, Надежда Корнеева - 2,24 процента, Александр Романович - 1,8 процента.
По данным Мособлизибркома, явка составила 38,88 процента.
Напомним, на пост губернатора Московской области претендуют шесть кандидатов - Андрей Воробьев (врио губернатора Московской области, кандидат от партии "Единая Россия"), Константин Черемисов (КПРФ), Максим Шингаркин (ЛДПР), Александр Романович ("Справедливая Россия"), Геннадий Гудков ("Яблоко"), Надежда Корнеева ("Патриоты России").
