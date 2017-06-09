Форма поиска по сайту

Новости

09 июня 2017, 06:16

Политика

Мэй переизбрали в парламент Великобритании

Фото: ТАСС/Stefan Rousseau

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй по результатам досрочных выборов переизбрали в парламент, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на BBC. Она прошла в парламент, благодаря большинству голосов жителей округа Мейденхед.

Мэй выступила перед избирателями и заявила, что они оказали ей "большую честь". Премьер также выразила слова благодарности полиции, которая обеспечивала безопасность выборов.

В парламент помимо Мэй прошли лидер Лейбористской партии Джереми Корбин и глава МИД страны Борис Джонсон. За ними последовали еще несколько человек: министр финансов Филипп Хаммонд, министр образования Джастин Грининг и глава минобороны Майкл Фэллон.

По последним данным, консерваторы получают 149 мандатов, лейбористы – 164. Подсчеты exit poll указывают, что Консервативная партия получит 314 мест, Лейбористская – 266.

