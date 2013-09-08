Чаще всего в "горячей линии" Мосгоризбиркома уточняют адреса участков

Большинство вопросов, поступающих на "горячую линию" Мосгоризбиркома в день выборов мэра Москвы, связаны с местами для голосования.

Как сообщает телеканал "Москва 24", в основном люди уточняют адреса, по которым можно проголосовать. Также небольшая часть звонков поступает от членов комиссий и наблюдателей. Они интересуются, почему количество бюллетеней не соответствует числу избирателей.

Между тем глава МГИ Валентин Горбунов заявил, что число бланков может превышать количество людей, но не более чем на 0,5% от приписанных к конкретному участку избирателей. Также число бюллетеней не может быть меньше 70%.

Напомним, 8 сентября в Москве проходят прямые выборы мэра Москвы. В голосовании задействовано 3,6 тысячи участков, порядок в городе обеспечивают 42 тысячи полицейских, дружинники и офицеры МЧС.