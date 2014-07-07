Мосгоризбирком заверил списки кандидатов в МГД от "Единой России"

Фото: m24.ru

Мосгоризбирком заверил списки кандидатов в депутаты Мосгордумы от "Единой России". Партия выдвинула 32 человека, передает Агентство "Москва".

Кроме того, МГИК заверил список из пятерых кандидатов от партии "Возрождение России". При этом в Мосгоризбиркоме отказались заверять список кандидатов от партии "Трудовая партия России", так как был нарушен порядок выдвижения.

Отметим, что "Единая Россия" представила свой список кандидатов в депутаты Мосгордумы на конференции МГРО в пятницу, 4 июля.

Как пройдут выборы в Мосгордуму

Перечень обновился почти наполовину – в него вошли 32 человека от всех 11 избирательных округов, которые уже успели принять участие в предварительном голосовании 8 июня. Кроме того, ЕР поддержит 11 самовыдвиженцев на выборах 14 сентября – соответствующее обещание было дано во время праймериз в Мосгордуму.

Как уточнили в партии, выдвиженцы от ЕР не являются политиками. Это известные люди, которым предстоит пройти открытую борьбу.

Сергей Собянин, в свою очередь, пообещал сделать все зависящее от правительства Москвы, чтобы выборы в Мосгордуму были честными и прозрачными.

Предстоящие выборы в Мосгордуму будут открытыми и честными - Собянин

"Это одна из самых значимых политических кампаний этого сезона. Выборы будут конкурентными, жесткими, как это всегда в Москве. Но я убежден, что эти выборы будут честными и открытыми", - сказал мэр Москвы в пятницу, 4 июля.

Так, планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в Москве.

Напомним, что выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент 6-го созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Голосованию будут предшествовать дебаты. Для дебатов кандидатам могут предоставить бесплатное эфирное время на теле- и радиоканалах.

Голосование пройдет по новой схеме одномандатных округов. Согласно принятому закону, 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы, образовали сроком на 10 лет, в каждом из них равное количество избирателей (погрешность составляет не более 10%), что позволяет обеспечивать равные права кандидатам. В каждый округ включены территории, граничащие друг с другом.