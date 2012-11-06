Граждане США в России смогут проголосовать только в интернете

Посольство США в Москве. Фото: ИТАР-ТАСС

В день выбора президента США в посольствах страны не стали организовывать избирательные пункты. Американцы смогут отдать свой голос за того или иного кандидата по электронной почте, для этого они должны были заранее получить открепительные удостоверения.

"Обычно это происходит по почте, для этого нужно было в том штате, где зарегистрирован гражданин, попросить открепительное удостоверение. Здесь его необходимо заполнить, отсканировать и выслать по почте. Это процедура действует для всех граждан Америки", – сообщили Lifenews.ru в посольстве Соединенных Штатов в Москве.

Отметим, что во время выборов президента в России в марте этого года в представительствах тех стран, где проживают россияне, были организованы специальные пункты.

За пост главы США бьются кандидат от демократов, нынешний президент страны Барак Обама, а также республиканец Митт Ромни. По данным соцопросов, проведенных со 2 по 4 ноября, оба кандидата в президенты пользуются одинаковым доверием избирателей: за Ромни и Обаму готовы проголосовать примерно по 49% потенциальных избирателей. Победитель займет пост президента на четыре года.

Президентские выборы проходят в США по непрямой, двухступенчатой системе: американцы избирают выборщиков, затем коллегия выборщиков избирает будущего главу государства. В роли наблюдателей за процессом выборов от Россиивыступят депутаты Госдумы, представители Общественной палаты и сотрудники посольства России. Наблюдатели отправились в Мэриленд, Огайо, Иллинойс, Южную Каролину, Флориду и округ Колумбия. Кроме того, вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин в качестве независимого наблюдателя будет наблюдать за выборным процессом в штате Теннесси.