Фото: ТАСС/imago stock&people

Ленин Морено стал новым президентом Эквадора, сообщает сайт "Комсомольской правды".

После обработки 94,32 процентов бюллетеней, кандидат правящего левого блока "Альянс ПАИС" Морено получил 51,07 процента голосов, а его оппонент – 48,93 процента.

После оглашения результатов оппозиционный кандидат Гильермо Лассо заявил, что результаты всенародного голосования были сфальсифицированы, и выразил намерение обжаловать их.

Лассо подчеркнул, что собирается представить возражения по данным голосования во всех 24 провинциях страны и попросил граждан не поддаваться на провокации.