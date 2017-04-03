Фото: ТАСС/imago stock&people
Ленин Морено стал новым президентом Эквадора, сообщает сайт "Комсомольской правды".
После обработки 94,32 процентов бюллетеней, кандидат правящего левого блока "Альянс ПАИС" Морено получил 51,07 процента голосов, а его оппонент – 48,93 процента.
После оглашения результатов оппозиционный кандидат Гильермо Лассо заявил, что результаты всенародного голосования были сфальсифицированы, и выразил намерение обжаловать их.
Лассо подчеркнул, что собирается представить возражения по данным голосования во всех 24 провинциях страны и попросил граждан не поддаваться на провокации.