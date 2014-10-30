Столичные вузы впервые примут участие в акции "Ночь искусств"

"Интервью": Владимир Филиппов рассказал об акции "Ночь искусств"

В акции "Ночь искусств", которая пройдет в Москве с 3 по 4 ноября, впервые примут участие столичные вузы. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал замглавы департамента культуры Владимир Филиппов.

"У нас впервые в этом году будут участвовать московские вузы, полтора десятка. <...> Вузы будут показывать себя с необычной стороны", - отметил он.

В частности, РГГУ, по словам Филиппова, будет демонстрировать светотехнические инсталляции. Для перформансов, которые представят студенты Высшей школы экономики, частично перекроют Мясницкую улицу.

Кроме того, Социальный университет покажет спектакли своего студенческого театра. Также специально к "Ночи искусств" спектакль подготовят студенты ГИТИСа.

Чиновник напомнил, что в этом году акция проходит под девизом "Участвуй и меняйся".

Как ранее сообщил руководитель департамента культуры Сергей Капков, в "Ночи искусств" примут участие 250 городских пространств.

"С помощью сервиса онлайн-референдумов "Активный гражданин" мы собрали более 100 предложений от жителей, выбрали 15 программ и выделили на их реализацию 3 миллиона рублей", - рассказал Капков.

Предлагать идеи для "Ночи искусств" горожане могли с сентября.

Акция "Ночь искусств" стартует в 18.00 3 ноября и закончится в 03.00 4 ноября. В рамках мероприятия по всей Москве состоятся мастер-классы и открытые уроки в музеях, театрах, концертных залах, домах культуры, библиотеках и кинотеатрах. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте акции.

"Ночь искусств" впервые провели в Москве прошлой осенью. Акция объединила фестивали "Ночь в музее", "Ночь в театре", "Ночь в парке", "Ночь музыки" и "Библионочь". Мероприятие состоялось не только в арт-пространствах, но и на улицах города и в общественных местах.