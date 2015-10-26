РУДН и МГМУ имени Сеченова попали в проект "5-100"

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Первый московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова и Российский университет дружбы народов вошли в проект по повышению международной конкурентоспособности российских университетов "5-100", сообщает пресс-служба Минобрнауки.

На попадание в проект претендовали 18 вузов. Каждый из них в ходе двухдневного заседания с 23 по 24 октября на площадке Дальневосточного федерального университета представил долгосрочную программу развития своей образовательной организации. По итогам обсуждения помимо двух московских университетов лучшими были признаны также:

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта

Сибирский федеральный университет

Тюменский государственный университет



Южно-Уральский государственный университет

В обсуждении принимали участие российские представители научно-академического сообщества, государственные деятели, мировые эксперты в сфере высшего образования, среди которых профессор Московской школы управления "Сколково" Андрей Волков, генеральный директор Российской венчурной компании Игорь Агамирзян, президент Гонконгского университета Цуи Лап-Ши, исполнительный президент Китайского общества стратегии развития образования Мин Вейфанг, а также президент Сколковского института науки и технологий Эдвард Кроули.

В настоящий момент в проекте участвуют 15 ведущих российских вузов, в том числе Высшая школа экономики, МИФИ, МИСиС и МФТИ,

Проект "5-100" был запущен в 2012 году как инструмент наращивания научно-исследовательского потенциала группы национальных университетов и укрепления их конкурентных позиций на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ.

Помимо вхождения не менее 5 российских университетов в первую сотню мировых рейтингов вузов, основная цель проекта - появление в России к 2020 году современных университетов-лидеров с эффективной структурой управления и международной академической репутацией, способных соответствовать мировым тенденциям развития и мобильно реагировать на глобальные изменения.

В сентябре этого года сразу девять вузов-участников проекта попали в ежегодный рейтинг Times Higher Education, в октябре два вуза-участника проекта вошли в топ-10 рейтинга QS University Rankings: Emerging Europe & Central Asia.