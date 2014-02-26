МГУ вошел в топ-200 лучших вузов мира по 10 направлениям рейтинга QS

Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-200 лучших мировых вузов по десяти направлениям подготовки, свидетельствуют данные рейтинга QS University Subject Rankings 2014.

При создании рейтинга вузы оценивались по четырем критериям: мнение академического сообщества, работодателей, индекс цитирования на статью и индекс Хирша, который оценивает вклад ученого в науку.

МГУ занял 49-е место по двум направлениям подготовки - физика и математика.

Также университет вошел в сотню лучших вузов по таким направлениям как философия и современные языки.

По трем направлениям подготовки университет вошел в группу 101-150 лучших вузов: землеведение и науки о море, химия, информатика и информационные технологии.

Еще по трем направлениям вуз отмечен в группе 151-200: статистика, материаловедение и механическая, авиационная и промышленная инженерия.

Всего исследование проводилось по 30 направлениям подготовки. Практически по всем на первых строках обосновались Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт.