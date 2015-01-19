Рост стоимости обучения в вузах объяснили "временными проблемами"

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Российские вузы незаконно подняли цены на обучение. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов. По его словам, в некоторых образовательных учреждениях указывались цены в иностранной валюте или условных единицах. В вузах эту ситуацию назвали "временными проблемами".

"Размещение цен в долларах было связано с тем, что у нас обучаются иностранные студенты, для их удобства это и было сделано, - заявили в пресс-службе Национального исследовательского университета "МЭИ". - Стоимость обучения в долларах была у нас еще до резкого роста курсов валют, поэтому никаких спекуляций университет, конечно, не предполагал. Сейчас же руководство занимается этим вопросом, в ближайшее время мы разместим новые цены".

В Московском государственном университете печати им. Федорова заявили, что стоимость обучения в вузе соответствует нормативной и учитывает корректирующие региональные коэффициенты. При предоставлении дополнительных услуг или в иных обоснованных случаях стоимость обучения может быть выше, но не может быть ниже.

"Условия обучения предоставляются равные, одинаковые. И если стоимость для студента-платника будет установлена ниже, чем субсидиарное содержание, выделяемое из федерального бюджета на студента-бюджетника, груз оплаты по содержанию студента-платника ляжет именно на федеральный бюджет", - заявил ректор МГУП им. Федорова Константин Антипов.

Антипов также добавил, что оказание платных образовательных услуг за счет средств федерального бюджета невозможно. В то же время председатель общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин заявил, что рост цен в вузах является необоснованным.

"Инфляция на сегодняшний день выросла не так значительно, чтобы вузы поднимали стоимость обучения платных образовательных услуг. Цены на ЖКХ, продуктовую корзину не сильно выросли, а те зарплаты, которые получают представители ректорского сообщества, на мой взгляд, давно зашкаливают", - сказал Панин.

По его словам, повышать стоимость обучения в вузах в период экономического кризиса, в то время, когда страна нуждается в социальной стабильности, недопустимо. Он отметил, что если это является действиями определенных представителей администраций вузов, то с этим необходимо разбираться.

"Мы сейчас мониторим ситуацию в целом, общей картины пока нет. Но я убежден, что как только мы ее сложим для себя, будет соответствующее обращение в Генпрокуратуру, мы потребуем разобраться с тем, на каком основании вузы поднимают стоимость. Причем, некоторые ссылаются на иностранную валюту. Но извините, мы учимся в России, цены должны быть в российских рублях. Если какие-то ректоры выставляют цены в долларах, то, наверное, им не здесь нужно руководить образовательным учреждением, а где-нибудь за пределами РФ", - добавил Виктор Панин.

Отметим, что столичные вузы (Московский городской педагогический университет, Московский городской психолого-педагогический университет, Московская государственная академия делового администрирования) не объявляли о повышении стоимости обучения. Эти учебные заведения подведомственны департаменту образования города.