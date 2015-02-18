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18 февраля, 19:45

Минобрнауки будет принимать жалобы на необоснованное завышение платы в вузах

вузы горячие линии Минобрнауки плата за обучение

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Министерство образования и науки России начинает принимать жалобы на необоснованное завышение платы за обучение в вузах, сообщили M24.ru пресс-службе ведомства.

"Горячая линия" организована на базе Центра финансово-бюджетного мониторинга в сфере образования и науки. Для приема обращений будет работать электронная почта line@stat-mon.ru.

К письму необходимо приложить документы, подтверждающие повышение платы, например, скриншоты с сайта образовательной организации.

Согласно законодательству, расчет платных услуг в вузах должен производится исключительно в рублях. При этом вуз не имеет права изменять размер оплаты на протяжении всего обучения за исключением изменения уровня инфляции.

Ранее сообщалось, что Министерство образования подготовило и направило в ведущие вузы письмо с рекомендацией не повышать стоимость обучения.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов рассказал M24.ru, что российские вузы незаконно подняли цены на обучение. По его словам, в некоторых образовательных учреждениях указывались цены в иностранной валюте или условных единицах. В вузах эту ситуацию назвали "временными проблемами".

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Кроме того, председатель общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин заявил, что рост цен в вузах является необоснованным.

"Инфляция на сегодняшний день выросла не так значительно, чтобы вузы поднимали стоимость обучения платных образовательных услуг. Цены на ЖКХ, продуктовую корзину не сильно выросли, а те зарплаты, которые получают представители ректорского сообщества, на мой взгляд, давно зашкаливают", - сказал Панин.

По его словам, повышать стоимость обучения в вузах в период экономического кризиса, в то время, когда страна нуждается в социальной стабильности, недопустимо. Он отметил, что если это является действиями определенных представителей администраций вузов, то с этим необходимо разбираться.

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