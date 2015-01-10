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10 января 2015, 16:52

На Дне открытых дверей в МГУ расскажут о правилах приема абитуриентов

вузы абитуриенты день открытых дверей МГУ им.Ломоносова

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В воскресенье, 11 января, в МГУ имени Ломоносова состоится День открытых дверей. Абитуриентам расскажут о правилах приема и нововведениях 2015 года.

Посетители университета узнают, будут ли при поступлении начисляться дополнительные баллы за сданные нормативы ГТО, отличный аттестат, выпускное сочинение и волонтерство.

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"На стендовой сессии представители каждого факультета продемонстрируют презентации и расскажут об организации учебного процесса, специфике обучения, особенностях поступления в университет на различные направления. Сотрудники, курирующие проведение олимпиад, также проконсультируют поступающих", - сообщили в пресс-службе МГУ.

Встреча с ректором МГУ Виктором Садовничим и деканами факультетов состоится в актовом зале.

Двери МГУ откроются для абитуриентов в 10.00.

Ранее сообщалось, что абитуриентам МГУ имени М.В.Ломоносова начислять дополнительные пять баллов за сдачу нормативов ГТО. Еще 5 баллов можно будет получить за отличный аттестат и 10 баллов - за выпускное сочинение. Новые правила приема вступят уже в 2015 году.

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